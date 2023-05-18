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【醫療事故】女子照磁力共振遭醫生遺忘　呆躺3小時被困檢查室

健康 17:56 2023/05/18

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女子做MRI遭醫生遺忘，呆躺3小時發現被困檢查室

醫療事故層出不窮！大陸一名女子近日透露，自己上月前往醫院進行磁力共振（MRI）檢查，不料卻被醫生遺忘，導致她在磁力共振機上呆躺近3小時，一直到雙腳發麻才自行爬出。女子之後甚至還發現檢查室大門早已鎖上，醫生亦不知所蹤。涉事醫院人士回應指，目前已辭退涉事醫生。

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綜合陸媒報道，內地浙江麗水一名女子於4月22日前往醫院進行MRI檢查時，被醫生遺忘在磁力共振艙內近3小時。女事主表示，由於當時自己被頭套固定，因此不敢亂動，只能一直躺著。後來她感到雙腳發麻，才決定自行從艙內爬出，不料卻發現檢查室大門被鎖，唯有致電丈夫，著他叫醫生前來開門。

事後醫院工作人員回應時指，涉事醫生當日除了負責進行MRI檢查，亦負責照X光，較為忙碌，但此事的確是醫生疏忽導致，「當時把核磁共振位置定好後就去拍片，拍完片後，剛好主任叫他去看片子，就給忘記了。」

院方表示，目前沒有醫生固定負責MRI，每天都是由不同醫生進行。他們已將肇事醫生辭退，並向事主道歉。

院方表示：「對科室來說屬重大醫療事故，全國都沒有幾例，事後我們也制定了一些相關的規定，以後不會再出現這種情況了。」浙江當地衛健局人員則表示，已在事後責令醫院處罰當事醫生。

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責任編輯：羅嘉欣

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