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【兩地交流】施俊輝到訪深圳姊妹學校　推動兩地教育交流合作

社會 17:41 2023/05/18

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施俊輝到訪深圳姊妹學校，推動兩地教育交流合作。（政府提供）

教育局副局長施俊輝於今日（18日）到訪深圳第二外國語學校，出席伊利沙伯中學與該校的姊妹學校交流活動。

施俊輝（左三）觀看兩校學生參與飛機模型製作活動。（政府提供）

施俊輝在深圳市教育局代表和深圳第二外國語學校的領導陪同下，參觀校園和科創教育設施，並觀看兩校學生參與飛機模型製作活動。其後，他出席學生分享環節，了解他們學習科創和中國傳統文化，以及參與朋輩交流活動的體驗。

施俊輝（左）參觀學校的航空模擬駕駛設施。 (政府提供）

施俊輝指出，姊妹學校計劃是香港與內地學校的重要交流平台，兩地至今締結超過2,300對姊妹學校，當中粵港姊妹學校佔1,000多對。姊妹學校陸續恢復實體交流活動，同時開展線上交流模式作雙軌發展。他期望姊妹學校能夠持續深化彼此的珍貴情誼，推動兩地學校的共同發展，提高教師專業水平，擴闊學生視野，以及提升香港學生的國民身分認同。

伊利沙伯中學於2020年與深圳第二外國語學校締結為姊妹學校，並於上月邀請深圳第二外國語學校參加兩校締結後首次實體交流活動—「心繫家國—家國面面觀展覽暨體驗中國傳統運動日」。此次交流活動進一步深化了兩校對中華傳統文化的認識和傳承，加強推動兩校長遠交流和合作。

施俊輝表示，香港與內地恢復全面通關後，將繼續推動香港學校與內地學校的交流合作。他期望姊妹學校能夠在未來更深入的交流合作中，為兩地教育事業的發展做出更大貢獻。

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記者：馮芷婷

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