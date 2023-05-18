【大型基建融資】李家超以阿聯酋發展模式為例　強調對任何創新概念持開放態度

▲ 行政長官李家超出席立法會互動交流答問會。（林宇翔攝）

多項大型基建陸續上馬，社關注政府財政負擔，今日舉辦的首場「行政長官立法會互動交流答問會」上，特首李家超表明，政府積極考慮用不同方式去籌集私人資金，亦提到早前到訪阿聯酋時，見到當地的發展模式，強調對任何創新概念，持開放態度。

多位議員在答問會上就大型建基融資或發債方式發言，金融界議員陳振英關心交椅洲填海和北部都會區同步發展帶來的龐大開支問題，指交椅洲人工島收入模式主要靠賣地收回成本，但北部都會區主力發展創科，若只靠傳統融資方式恐不能完全解決資金問題。

李關注如何融資 陳振英指證券化需有穩定收入

李家超反問陳振英融資方法，包括首次發證券和將來發證券的考慮，「我們的大型發展計劃可能5年、10年、15年，第一次發行證券後，再發的可能性如何？北部都會區較多元，用何種融資方法市場反應較好？會不會北部都會區分開不同的發展要點來進行融資？」

陳振英表示，證券化的條件是產品本身已有穩定收入派息，因此正在興建的項目難售出，建議先讓有穩定收入的基建項目證券化，例如隧道、港鐵股份等，先做第一輪融資以完成基建。將來北部都會區等地方發展起來後，若再需第二輪融資進一步發展，就可以用北都會的新基建來證券化融資。

選委界議員林筱魯則希望政府考慮，讓土地業權人以地換債，或以債換權方式，參與未來的發展。建議政府可以用土地入股方式去吸引更多外國企業來港投資。

李家超回應指，會積極考慮不同方式籌集私人資金發展大型基建。他分享早前中東之行，到訪阿聯酋並了解到當地的發展模式猶如「小政府」，當地政府會把整個區撥給某一個大企業，由企業全面管理發展，包括可自行制定法規和款項。李表示回港後有考慮該發展模式，但香港亦有自身的法律限制，強調政府對任何創新概念持開放態度，望市民可分享政府的經濟成果。

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責任編輯：戴朗希