【活化古蹟】景賢里活化在即　建築師何文堯操刀設計

▲ （景賢里文化遺產基金有限公司圖片）

原名「禧廬」的景賢里是法定古蹟之一，早前被納入「第六期活化歷史建築伙伴計劃」，將化身為「景賢里．養生殿 – 基於普洱茶、中醫藥」，推廣普洱茶和中醫藥文化。

負責機構宣布，與何文堯建築師有限公司簽署合約，合作活化「景賢里」。

景賢里基金發言人表示，活化工程的首要工作是完整地保存「景賢里」的原有設計及裝置，相信在團隊努力下，會將景賢里完整復修，並成為推廣健康生活的重要地標和學習中心，吸引更多人來學習和體驗普洱茶、中醫藥和健康生活。

據營運機構早前估算，景賢里建築護養費用高昂，年均開支料達3,000萬，所以活化後設3大營收項目，包括每晚最多2圍，每圍收費1萬元的中草藥私房菜晚宴、人均逾300元的普洱下午茶、以及瑜伽和打坐課程；以上項目均需事先預約。以上3個項目的收益，將用以護養景賢里，以及補貼免費和低價服務，以達至收支平衡。

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記者：陳梓蔚