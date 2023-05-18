【荷蘭升學】大學課程學費僅英美澳加3分1　港生讚師生互動多︰傾偈模式上堂

▲ 2020年香港DSE考生Dias（左）轉赴荷蘭升學。（作者提供相片）

2020年香港DSE考生Dias，早於考DSE前兩年，已開始計劃到海外讀書。然而英美澳加的學費和生活費高昂，最終Dias搜尋資料後，找到院校排名極高、但學費便宜的荷蘭大學。最終他經我們協助下，成功考入荷蘭最佳大學—阿姆斯特丹大學。

Dias表示，自己一心想到歐洲升學，但有感英國競爭大，學生也太多，故選擇到荷蘭升學：「少些競爭，贏的機會都大一點，突破是要自己走出來。」他一口氣數了荷蘭很多特點，包括學生只需懂得英文便可讀書、荷蘭院校排名高，即使最差的院校也較香港好：「最差嗰間，排名都有全球200幾名，好過香港部分院校。他又指，讀畢一個荷蘭大學課程，只是英美澳加的三分一價錢，物價、生活費也十分相宜。

▲ Diaz指荷蘭的上課氣氛輕鬆，老師都與學生極多交流。（作者提供相片）

要求所有大學生實習

Dias又說，荷蘭經濟發展好，不少大公司在英國脫歐後，也移師到荷蘭開設地區分部，機會較以往更多。而且，荷蘭的大學劃一要求所有大學生必須實習，這可給他畢業後透過工作留下來的機會，這也是他到海外升學最終目標。

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一個月適應荷蘭生活

在荷蘭生活了接近一年後，Dias說只花了一至兩個月，即適應荷蘭當地生活，平日生活和上課，均用英文即可應付，毋須使用荷蘭文。談到荷蘭的校園生活，他說最大分別是上課的氣氛，指與香港老師單向灌輸不同，荷蘭的老師都與學生極多交流，「用傾偈模式上堂」。

他又指，在荷蘭日常生活十分容易，即使超巿有時的貨品牌是用荷蘭文寫，其實只要用Google翻譯即可輕易解決，平日生活上亦從未受過任何歧視，而令他最欣賞的，是當地人「放假真係可以休息」，在荷蘭大時大節，如復活動和國王節其間，當地店舖都會如香港農曆新年般暫停營業。

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