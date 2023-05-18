【古蹟保育】新世界發展及聯合國教科文組織　下月首辦國際古蹟保育研討會

▲ 新世界發展及聯合國教科文組織下月首辦國際古蹟保育研討會。

新世界發展有限公司將與聯合國教科文組織（UNESCO）於6月15日首度在香港合辦國際古蹟保育研討會，主題名為「建築保育與創新研討會2023─創意詮釋歷史建築的蛻變與重生」。講者包括外國官員及專家、內地學者等，透過分享中外保育古蹟例子，探討香港保育古蹟新出路，內容涵蓋新世界保育及復修一級歷史建築北角皇都戲院的最新進展。

講者分享獲國際殊榮項目 新世界闡述保育皇都戲院進展

國際研討會由新世界發展及旗下非牟利機構Culture For Tomorrow，與聯合國教科文組織合辦，並由香港大學及其建築學院，以及香港建築文物保護師學會協辦，主禮嘉賓包括聯合國教科文組織曼谷辦事處文化部門主任景峰、發展局局長甯漢豪、文物保育專員蔣志豪、古物諮詢委員會主席蘇彰德等，講者則有新加坡市區重建局（舊屋保留規劃）署長陳慧君、英國建築事務所FCB Studios合夥人Geoff Rich、清華大學建築學院教授張杰等。

當中張杰將分享保育擁有千年歷史的景德鎮彭家弄，該項目曾獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎的傑出項目獎；Geoff Rich則分享保育近150年歷史的英國亞歷山德拉宮（Alexandra Palace）東庭，內含劇院部分，該項目曾獲英國皇家建築師學會國家建築獎（RIBA National Award），然後各講者將深入討論交流，從中探討保育古蹟的創新與趨勢。

是次研討會歡迎業界人士及市民報名出席，詳情可點擊網址報名出席。

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