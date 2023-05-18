【親子活動】全新LEGO卡通《追夢者的試煉》播映 　答問題贏取日本名古屋之旅

▲ 全新LEGO卡通《追夢者的試煉》開始播映，只要完成收看10集並答對問題，即有贏取日本名古屋之旅。（有關機構提供）

LEGO® Group首次以小朋友的奇幻夢境為主題，打造全新DREAMZzz™系列的主題卡通劇集《追夢者的試煉》，即日起率先於Netflix及LEGO YouTube頻道上串流播放，鼓勵孩子把想像力成為其「超能力」。睇完卡通答中問題，更有機會贏得日本名古屋LEGOLAND入場券及來回機票。LEGO® Group同時全球招募「首席夢想創造者」，獲選者有機會到LEGO丹麥總部「上班」！

最新影片推介︰

由2023年5月15日起至6月20日，只要完成收看10集《追夢者的試煉》，並於LEGO香港Facebook專頁答中問題，即有機會贏取名古屋LEGOLAND入場券，以及名古屋來回機票（總值$13,000）。報名詳情、條款及細節可瀏覽LEGO Hong Kong Facebook全球招幕 LEGO「首席夢想創造者」。

為慶祝 LEGO® DREAMZzz™系列的推出，LEGO集團首次舉行「首席夢想創造者」的全球招募活動。6-12歲的小朋友只要提交自己的夢想創作，並解釋當中的創作意念，當中6位小朋友將會飛往LEGO丹麥總部「上班」，於LEGO總部內展現他們的夢想創造力，以及參加多個 LEGO® DREAMZzz™工作坊。當中兩位得獎者將會選自亞太地區，包括香港。

活動將於5月20日起至6月20日接受報名。報名詳情、條款及細節可【按此】瀏覽。

▲ 《追夢者的試煉》首次以小朋友的奇幻夢境為主題。（有關機構提供）

《追夢者的試煉》故事大綱

劇情講述一群平凡的學生沉睡時進入夢境世界，夢境中正有一群噩夢壞蛋正試圖侵占夢境世界

的美好，守夢人（Dream Keeper）帶著魔法沙漏逃來清醒世界，主角Mateo與妹妹Izzie學習利用想像力進入夢境世界，並與夢境世界拍檔Logan、Cooper、Zoey一同在夢境與真實世界來回穿梭，運用自身的創意與創造力，結合在清醒世界接觸的人事物帶入夢境，歷經試煉打敗惡夢之王（Nightmare King），成為追夢人創造不平凡的夢想世界。

《追夢者的試煉》共十集，即日起於Netflix及LEGO YouTube頻道上串流播放。同系列的全新盒組將於2023年8月發售。

Episode 1︰【點擊按此】

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責任編輯︰林綺玲