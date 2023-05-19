【釣魚騙案】今年首季單一釣魚短訊最大損失涉逾70萬元　騙徒訛稱積分到期換禮物

▲ 陳小姐接受視像訪問時表示，假網頁上聲稱1元可換購藍牙耳機，於是她不疑有詐輸入自己信用卡號碼。（陳永康攝）

本港去年整體科技罪案數字有22,797宗，按年急升超過4成。今年警方將「釣魚詐騙案」獨立分類計算，所有利用短訊、即時通訊軟件、電郵，誘騙市民輸入個人資料而導致損失都視作「釣魚騙案」。今年首季有1,408宗釣魚詐騙，9成來自短訊和即時通訊，損失金額達2,610萬元，其中一名65歲的男會計師，遭假冒電訊商短訊誘騙進入假網站兌換積分，輸入信用卡資料後即被盜用，損失逾70萬元。

亦有一名27歲大學碩士生點擊社交媒體帖文中的連結，冀獲免費USDC（加密貨幣），待進入假網站後，電腦即被安裝外掛程式，並詢問他是否同意連接加密貨幣錢包，他不以爲然按下同意後，其加密貨幣錢包内，價值250萬元的USDC即全被轉走。

今年首季單一最大短訊釣魚詐騙案，損失超過70萬元，一名65歲的男會計師，收到假冒電訊商短訊，聲稱他的積分將到期，誘騙他進入假網站兌換積分。當時他選擇換領耳機，並填寫信用卡號碼。之後他收到銀行通知，指信用卡交易金額超過上限，才發現信用卡被盜用。

另一位陳小姐今年2月同樣收到假冒電訊商兌換積分的短訊，不疑有詐進入假網頁後，看見加1元就可換購藍牙耳機，按指示輸入信用卡號碼、個人資料和家中地址。隔天收到銀行通知，指她的信用卡被刷2單韓元的交易，折合港幣約2.4萬元。她懊悔不已，並稱「這麼便宜已經很可疑，自己不該相信」。

警方指由於市民機不離手，騙徒有更大誘因進行「釣魚騙案」，而釣魚詐騙案多數假冒電訊公司和零售集團獎賞計劃，針對多人使用的平台，誘騙内容隨生活習慣而改變，大部分釣魚短訊内容聲稱積分到期要換禮物、需要核實賬戶、未能成功付款等。理賠方面，網絡安全及科技罪案調查科處理高級警司陳純青表示，要視乎不同銀行的條款、涉案金額、是否涉及客人疏忽等，一般銀行會要求客人先報警。

今年首季警方除了推出全城守網宣傳計畫，進行線上線下教育。今年2月推出防騙視伏APP，協助公衆辨識可疑網站和來電等。去年10月至今，防騙視伏器和防騙視伏APP，已有逾72萬次搜尋，並發出12萬次警告；警方協助電訊商封鎖約3,000個詐騙網站；今年拘捕34人，涉及246宗案件，損失金額達367萬元。

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記者：楊佩瑩