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【釣魚騙案】通訊辦年底試行短訊發送人登記制度　警方：勿亂開不明來歷的連結

社會 00:01 2023/05/19

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通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理梁萃才（左）、 網絡安全及科技罪案調查科處理高級警司陳純青（中）、 網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽（右）。（陳永康攝）

為打擊釣魚騙案，通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理梁萃才表示，通訊辦計劃聯同銀行業界、服務營辦商和警方，設立短訊發送人登記制度，協助市民識別短訊發送者地址的真偽，現正商討技術方案和實施細節，目標年底前試行。此外，為提高市民對可疑境外來電的警覺性，流動服務營辦商於今年4月起，對來自香港境外的+852開首來電，向用戶發出話音或文字訊息提醒。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽稱，短訊因文句短，錯字機會低，較難辨別真偽。不過，釣魚短訊的連結與官方網站的串法不同，假網站網址結尾一般不是.com和.hk，而是.cc、.top等奇怪的串法。

他提醒市民進入假網頁後，如發現不能轉換語言、部分連結失效，甚至輸入不正確的信用卡資料也能進入下一頁，就能確認是假網站。

葉續稱，市民若曾於假網站輸入資料，即使沒按確認，網頁也可能會獲取鍵盤的打字紀錄；因此，如市民懷疑曾留下信用卡資料，應盡快致電銀行停用信用卡，聯絡發卡行檢查交易紀錄，更改戶口密碼。市民懷疑受騙應保存相關訊息和紀錄，報警求助。

網絡安全及科技罪案調查科處理高級警司陳純青提醒市民，切勿打開不明來歷的電郵和訊息内的超連結；如收到積分到期的短訊，可先向官方機構核實；如網站要求輸入個人資料、信用卡資料等，要加倍留神；釣魚短訊的連結與官方網站的串法不同；而假網站的存活週期一般只有數日或數週，建議市民可用WHOIS等網域搜尋工具，查看網站註冊人日期。

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記者：楊佩瑩

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