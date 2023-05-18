【DSE2023】考評局：DSE筆試順利結束　4周逾1,000人次於指定試場應考

▲ 今早（18日）舉行的文憑試倫理與宗教科考試，約750人報考，其中2人到指定試場應考。（考評局網誌圖片）

隨著倫理與宗教科考試於今日（18日）完成，考評局宣布，2023中學文憑試（DSE）全部科目考試亦順利結束，考評局總結在4周筆試期間，曾於新蒲崗「指定試場」應考的考生超過1,000人次，當中包括約100人次的特殊教育需要（SEN）考生；而參與指定試場考務工作的試場主任和監考員亦有約60位，當中包括來自SEN考生所屬學校的教師，協助為SEN考生作出特別考試安排，包括延長考試時間、短暫休息時間、電腦讀屏器、語音轉換文字軟件、特別版試卷、輕敲考生桌面以作提醒等。

至於今日舉行的倫理與宗教科考試，約有750名考生報考，合共設有10個禮堂試場及37個為特殊教育需要考生而設的特別試場。考評局表示，今日有2名確診冠狀病毒病的考生於指定試場應考，當中沒有考生於今早聯絡考評局，申請並獲安排今日到指定試場應考。

考評局表示，考評局的試後工作繼續進行得如火如荼，今年DSE約有67萬份答卷，為配合網上評卷，這些答卷會於考試後送往答卷掃描中心進行答卷掃描，答卷掃描中心高峰期動用約140名工作人員，每日運作16小時，務求盡快完成答卷掃描的工作。而來自「指定試場」的答卷，亦會運送至答卷掃描中心處理。

所有答卷經過掃描及檢查後，答卷影像便會傳送到網上評卷系統，由系統分派給閱卷員評閱。考評局我們聘用約4,300名閱卷員及450名閱卷助理參與評卷工作，並會繼續讓部分閱卷員採用網絡版網上評卷系統（iOSM），以提升閱卷工作的效率，為7月放榜日作好準備。

▲ 今年DSE約有67萬份答卷，於各科考試後陸續送往答卷掃描中心進行掃描。（考評局網誌圖片）

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責任編輯：馮琪雅