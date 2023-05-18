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【MIRROR成員】邱傲然分享保明眸秘訣　Tiger呼籲保護地球環境關注可持續發展

娛樂 19:45 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

MIRROR成員邱傲然（Tiger）在今日（5月18日）現身尖沙咀為美容護膚品牌的Bee Garden任揭幕嘉賓。是次活動於海港城外露天廣場舉行，開始前便吸引大批粉絲在場等侯。

Tiger身穿象徵殿級峰皇系列的米白套裝帥氣現身，站在充滿大自然氣息的Bee Garden前，一到場即向在場粉絲揮手，盡顯暖男特質。

得知粉絲們等侯多時，Tiger對此表示十分感動：「今天很高興有不少粉絲到場，很感激大家對我一直的支持，亦期望未來有更多與粉絲近距離見面的機會。」

活動上，Tiger狀態大勇，更不時與在場粉絲互動，大派福利，引發連場尖叫。

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積極護膚保持精伶活力

剛剛晉身成爲導演的Tiger，近來工作非常忙碌，每日的行程也十分緊凑，不過他表示自已擁有秘密武器：「其實自己最近因為工作，休息時間的確相應減少，經常日夜顛倒。」

因此，他坦言要利用美容產品作幫忙：「始終要我早睡應該是不太可行，加上我雙眼比較大，眼部肌膚差就會很顯倦，以前成日被人問我是否很累，其實才沒有，哈哈！現在不做大熊貓，才能保持精伶活力的形象。」

是次活動，法國Guerlain邀請了古天樂聯同Tiger和環保藝術家Bertha Shum一同創作了以Guerlain Crypto Bee作原形，利用不同環保物料塑造的再生藝術品。

有效運用資源

三位獨一無二的作品坐立於是次Bee Garden内，希望藉着今次機會，讓大家意識到活用廢物，更有效地運用資源，減少浪費和更著力地循環再生。

Louis設計的蜜蜂以型格的銀黑色為主，霎眼看去外形就如機械人的頭盔，再生玻璃製成的蜜蜂配搭上再生花朵與植物，把兩者連繫在一起，令具衝突感的概念完美結合，碰撞出別樹一格的美學，甚有未來的味道。

閒暇時愛寫作的Louis亦在選材上使用了再生紙作為花草的製作原料，低調展現個性，同時達到環保目的。

巧妙利用棄置布碎

而一向熱愛時裝及服飾設計的Tiger，其作品主要使用被棄置的布碎，以橙色與黑色為組合，替再生馬賽克蜜蜂披上虎虎衣裳，令其添上個人色彩，更別具耳目一新的感覺。

Tiger亦選用跟Bee Garden內一樣的法式小花小草聚於蜜蜂下，為設計注入清新氣息與活潑朝氣。

另一位環保藝術家Bertha Shum則以常用的紙包飲品、紙皮箱等為材料，在其他人眼中這些「垃圾」再加以顔色重新升級、呈現大家眼前，配搭上黃色和白色的永生花，就如是次Bee Garden般在都市環境中亦有鮮花綻放的空間。

為地球出一份力

Tiger表示，很高興可以與古天樂和Bertha Shum參與這環保創作，真心希望大家爲地球為環保出一份力。

他再稱：「今次令我發現日常生活中大家都遺忘了的一些小細節，若我們都能從小事做起，例如自備環保餐具、選用可再生物料的環保容器等，就能減少對地球的破壞。希望大家都能做多一步，為大家共同生活的地球出一份力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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