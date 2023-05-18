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【律師會改選】7候選人無競爭下自動當選　陳澤銘︰冀把新思維帶入律師會

政治 19:43 2023/05/18

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陳澤銘冀新理事，把新思維帶入律師會。（資料圖片）

香港律師會今日舉行周年大會，改選理事會20席的其中7席，但由於只得7人報名，7人在無競爭下自動當選，是繼2015年後，律師會理事會改選再出現自動當選。

律師會每年改選理事會其中5席，由於理事蔡頴德，及莊偉倫先後在去年10月及今年3月辭職，故今次有7席空缺。

當選的7人包括︰現任理事傅嘉綿、岑君毅，以及新參選的美資大行亞太區管理合夥人蔡學雯、國有券商法律合規部主管趙彤、仲裁員徐凱怡、法律界選委鄭程、律師會大中華法律事務委員會副主席鄭宗漢。7人早前曾在社交網站作聯合宣傳。

香港律師會會長陳澤銘會後見記者時表示，希望新的理事，可以把新思維帶入律師會。又指他們來自法律界不同崗位，包括本地律師事務所的顧問，國際律師事務所的合夥人等，他們的加入讓香港律師會更加多元化，能夠充分反應法律界不同聲音，讓律師會的聲音更有廣泛代表性。他又提到，新的5位理事中，其中4位是女性，目前的律師會的女性比例達到35%。

陳澤銘︰國安法具爭議

陳澤銘又指，維持香港法治、鞏固香港的司法獨立是香港律師會一貫的責任，律師會會繼續保持專業精神。

談到港區國安法，陳澤銘形容國安法是具爭議性的法例，自法例生效以來，有不少案件在港區國安法下審判。他指出，實行普通法的社會，需要更多案例借鑒。現在已有愈來愈多的案件，讓市民了解，做了甚麼行為會犯法。律師會會密接關注香港法院，對有關案件的判決，以至對社會的影響。

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記者：趙居逸

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