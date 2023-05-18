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是枝裕和率《怪物》團隊赴康城影展　悼念坂本龍一兩千名觀眾起立鼓掌9分半鐘

娛樂 20:01 2023/05/18

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是枝裕和（右一）率《怪物》團隊參加康城影展。

曾憑《小偷家族》奪康城金棕櫚大獎之日本大導演是枝裕和，去年強勢再戰康城，以首部韓語電影《孩子轉運站》就替主角宋康昊摘下康城影帝獎座；事隔僅一年，即憑最新日語電影《怪物》又一次入圍今年第76屆康城影展主競賽單元，並再度問鼎最高榮譽金棕櫚獎。

昨晚是枝裕和聯同編劇坂元裕二，率領主角安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢及柊木陽太一同於康城影展亮相，盛裝踏上紅地氈，並舉行全球首映。

觀眾起立鼓掌

《怪物》放映完畢後，隨即播出紀念為本片配樂坂本龍一的追悼文，讓全場兩千名觀眾一同起立致敬，喝采聲此起彼落，如雷掌聲更持續9分半鐘。是枝裕和先後擁抱主角安藤櫻、永山瑛太及編劇坂元裕二，亦不斷向觀眾鞠躬道謝。

同時，是枝裕和即場發表感受：「我要感謝參與這部電影製作的眾多工作人員和演員，也想把今天大家的掌聲和笑容轉告沒有來到現場的人。這是一個很出色的世界首映禮，作為代表《怪物》參與主競賽單元的頭號擊球手，我自覺責任重大。」

感覺到光明

他繼指：「但是當我看到觀眾臉上的笑容，感覺真是太好了。我本人是這部電影的忠實粉絲，儘管講述了人與人之間有時難以互相理解的困境，但是看完後還是能感覺到光明。這是坂元裕二的魔法，相信已經很好地傳達給觀眾。」

而女主角安藤櫻事後亦直呼：「如雷的掌聲震撼了我。我感受到活著的所有人都很美，而這次得到的掌聲更多。」似乎體會到觀眾對《怪物》的熱情與喜愛，比上次參加康城影展時的《小偷家族》更甚。

至於男主角永山瑛太則說：「我真心覺得能做演員實在太幸運了。」首次與是枝裕和合作的坂元裕二說：「電影放映之後，導演終於展露笑容。我內心也很激動。」

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