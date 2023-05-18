【食物安全】8度海逸酒店咖啡角蛋糕樣本含菌量超標109倍　食安中心提出檢控

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8度海逸酒店CAFE CORNER再度有蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，蛋糕蠟樣芽孢桿菌樣本數目含1,100萬個蠟樣芽孢桿菌，亦即超標109倍。中心已就上述違規事項向該食物業處所提出檢控。

食物安全中心表示，中心早前從酒店食物業處所抽取的蛋糕樣本檢出過量蠟樣芽孢桿菌，隨即在該處所再抽取蛋糕樣本作跟進調查，結果顯示該樣本每克含1100萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

中心早前已知會涉事食物業處所上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心今日亦已派員再次巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求採取改善措施、檢視和改善生產流程及繼續進行徹底清潔和消毒，並就事件提供改善計劃書。有關處所已按中心指示暫停出售所有相關食品。中心已就上述違規事項向該食物業處所提出檢控。



發言人表示，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。



根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。中心會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳展棋