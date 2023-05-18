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【公民科考察】教育局突收集學生考察感言及相片　教師：公開展示迴響難料恐釀《19歲》翻版

社會 22:48 2023/05/18

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各校高中公民科內地考察團陸續出發，圖為教育局副局長施俊輝上載與一間中學考察團合照。（施俊輝facebook）

高中公民科內地考察團上月起陸續出發，教育局今日（18日）向學校發通函，額外要求學校收集2篇學生感言及3張考察相片等，作為「學生學習成果」供局方網頁及展覽展示。有公民科教師認為執行上有困難，亦難以估計公開學生作品後引起社會迴響多大，恐有學生臨時要求作品下架，憂釀成紀錄片《給19歲的我》翻版。

有中學已取得學生同意　相信不會引起私隱問題

下學年通識科被公民科全面取代，據教育局前年發布公民科課程及評估指引，學生參加考察後須提交校本專題研習報告。局方通函公布多項新要求，包括於下周一（22日）起，學校須於考察結束後6周內，提交相關學生作品，較早前出發的考察團則最遲於6月30日提交。教育局提醒學校在遞交學生作品前，須得到相關學生及其家長／監護人等人士事前同意，授權教育局使用、修改或公開發布作品內容作教育及推廣用途，每篇學生感言設字數最低要求，另要求所有學校師生考察後填寫網上問卷，詳情即看：【下一頁】

有不願具名的公民科教師向TOPick表示，對於局方提出額外要求感愕然，認為學校執行上亦有困難，因部分中學已收回學生的專題研習報告，不知可否將較為學術性的報告內容，當作感言呈交；即使可提交專題研習內容，但報告原屬校本形式，倘變成呈上教育局、向公眾展示，師生也需要更多時間修改。他續指，部分學校安排於6、7月的暑假前夕或暑假期間出發，「即是要老師暑假返嚟做嘢，追學生交齊問卷？」

教育局去年發布學生賀國慶影片　曾惹網絡欺凌爭議

該名教師提到，局方去年發布《少年中國說》賀國慶音樂錄像，曾引起網絡欺凌爭議，料部分學生及家長會拒簽同意書（consent），即使其他人同意授權，作品公開後也未知引起多大迴響，或會有學生臨時要求作品下架，「老師安全起見當然不想公開展示，可能教育局覺得學生寫得好好，開埋校名、學生名，但好似《給19歲的我》，學生之後唔想出。」冀當局詳細解釋措施理據及要求。

傳統愛國校創知中學中五級學生早前到肇慶考察，已獲教育局邀請下月教師講座分享考察團經驗。該校校長黃晶榕相信，相信當局對學生感想要求不會太高，該校已取得學生同意對外分享作品，故不擔心引起私隱問題，認為措施動機良好，公開作品更有助質素監管，促使學校更認真對待，「私隱不能夠無限膨脹，要取得平衡，為社會國家培育德才兼備的接班人，監管得好一些。」TOPick已向教育局查詢新增措施是否強制，以及學生感想內容要求等，正待回覆。

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記者：馮琪雅

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