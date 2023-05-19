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【限時優惠】海景嘉福洲際酒店午市推買3送1　半自助午餐$296起【內附連結】

休閒消費 11:38 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

逢星期一至五的特色半自助午餐，食客可盡情享用琳瑯滿目的正宗意大利美饌。（餐廳提供圖片）

海景嘉福洲際酒店（InterContinental）高級意大利餐廳Theo Mistral by Theo Randall由即日起至5月23日，推出限時優惠，預訂Theo Mistral by Theo Randall任何午餐，即享四人同行一人免費！

只在周日提供的悠閒早午餐，供應種類豐富的意大利美食，更有多款誘人甜品。（餐廳提供圖片）

今次優惠適用於多個午市套餐，包括逢星期一至五的特色半自助午餐，食客可盡情享用琳瑯滿目的正宗意大利美饌，從餐前小吃、冷盤、有機沙律到時令濃湯，緊接着五選一的主菜，最後以誘人甜品為午餐畫上完美句號。

半自助午餐原價HK$383，折後每位HK$296（已連服務費）起。

周日早午餐提供優質肉扒予食客大快朵頤。（餐廳提供圖片）

而周六意式午餐則可品嘗到四款地道意式頭盤小食、六選一優質主菜、以及多款特色甜品，再追加Aperol Spritz、意大利Peroni啤酒或 Theo's 自家製檸檬特飲無限暢飲，盡情體驗濃厚意式風情。周六意式午餐原價HK$515，折後每位HK$398（已連服務費）起。

只在周日提供的悠閒早午餐，供應種類豐富的意大利美食，更有多款誘人甜品。（餐廳提供圖片）

只在周日提供的悠閒早午餐，則供應種類豐富的意大利美食如鮮甜海鮮、意式餐前小吃、自家製意大利麵、優質肉扒、誘人甜品，以及以時令食材入饌的精選菜式等，讓大家度過一個最愜意又滿足的周日假期。周日早午餐原價HK$713，折後每位HK$551（已連服務費）起。

週六意式午餐可盡情享用 Aperol Spritz、意大利 Peroni 啤酒或Theo&#39;s 自家製檸檬特飲無限暢飲。（餐廳提供圖片）

Theo Mistral by Theo Randall 買3送1午餐優惠

預訂日期：即日起至5月23日（預訂網址

用餐日期：即日起至 2023年6月30日

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