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【冒充學生】29歲女扮16歲中學生入讀4日　被控偽造文件判決結果出爐

教育 10:07 2023/05/19

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29歲女子扮16歲中學生入讀4日。

早前美國一名29歲的韓裔女子偽造出生證明，扮16歲中學生入讀當地一間高中，她上課4日教職員才發現有異。她被控偽造文件罪名，辯方求情指她因生活苦悶，才想重返中學讀書，近日判決結果出爐。

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綜合外媒報道，29歲的韓裔女子申惠晶（Hyejeong Shin）於今年1月，以虛假的出生證明冒充16歲中學生，到新澤西州的新布朗斯維克高中（New Brunswick High School）註冊並入學數日。她上課4日後，因行為怪異被校方揭穿。

申惠晶被控以提供虛假文書的罪名，她在法庭上不認罪。新澤西州高等法院周一（15日）作出判決，只要她參加為期3年、為初犯而設的審前介入計劃（pre-trial intervention program），一般可被撤銷控罪，即可免入獄。另外，她需繳交罰款，以及心理健康評估報告。

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受離婚打擊感寂寞

辯護律師Darren Gelber稱，申惠晶移居美國13年，她於16歲時由南韓到美國就讀私立寄宿學校，其後入讀新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University），主修政治學，副修中文，2019年獲文學士文憑畢業。

Darren Gelber在法庭上透露，申惠晶受離婚打擊，加上與家人分隔兩地，重返中學只因寂寞，想在校園結交朋友，並不存在惡意。在事發後，她已被校方禁止進入學校，而曾接觸過她的學生被要求不得再與她接觸，學生家長亦知悉她上課僅數天，在校時間非常短。

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責任編輯︰王明芳

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