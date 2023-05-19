張學潤最後一次公開露面神情有異　生前最後發文令人心痛

著名形象指導張學潤（Nel Nel）在昨晚（5月18日）驚傳於內地離世，終年59歲。近年專注在內地發展的他，其抖音帳戶有8.7萬粉絲。

在前日，Nel Nel還在抖音發放最新穿搭影片，並寫：「簡單耐看就是最好的穿搭」、「新衣服可以治癒各種不開心」、「每一天都是絕版的自己」，而且他不時露出笑臉。

張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲 Nel Nel頻被「走數」陷財困

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專程回港見朋友

另外，在5月10日發布的影片內，在內地街頭拍攝的他寫道：「在熱愛的生活裏閃閃發光」，在這些影片不見有異樣。

而在更早前，於5月6日，他專程回港出席十大中文金曲頒獎典禮，在後台與朋友尹光及車淑梅等合照。

而張學潤最後一次公開露面是在5月16日晚，當時他與拍檔陸詩韻在Facebook專頁進行直播，當時身穿黑色衫的他一反過往活躍，目光顯呆滯並全程甚少發言。節目完結，他與陸詩韻更與網民稱下集再見，可惜現天人永隔。

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