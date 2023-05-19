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【東張西望】9旬糖尿婆婆病情急惡化離世　女兒哭訴救護1個疏忽救命藥變毒藥

健康 11:22 2023/05/19

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何小姐控訴救護員的錯誤判斷，累母親病情惡化。

TVB資訊節目《東張西望》昨日（18日）報道，一名9旬糖尿病婆婆早前在家中感到不適，家人發現她的血糖指數高達30，惟救護員到場後，再為婆婆測試血糖，顯示血糖指數僅1.4，建議她服用含糖飲料，結果婆婆入院後被發現血糖過高，其後病情反覆，最終在今年4月初離世。

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何女士向節目組表示，90歲高齡的家母本身患有糖尿病，去年年底在家中出現嘔吐等不適症狀，後來家人為其進行血糖測試，發現指數高達34，於是緊急召喚救護車。救護員到場後為何母檢查，測到其血糖指數僅為1.4，界定為低糖症。

何女士憶述，當時曾多番向救護員強調，與之前自行測試的血糖值不一致，但對方表示「你睇喇，係1.4」、「我部機你同我拗？」，並建議讓服用含糖飲料，何女士遂讓母親飲用汽水補充糖分。

何女士的媽媽其後經由救護車送院，最初仍保持清醒，但抵達急症室時，出現反白眼的症狀，何女士立即叫救命，醫護人員立即將何母推入搶救室，為她測試血糖時，發現指數高達81。

其後，醫生發現何母有腎衰竭、肺積水的問題，並表示為血糖過高所致。事後，該名救護員為何母測量血糖指數的救護員表示，「原來我部機壞咗」、「唔關我事㗎，我係按我個程序做」。

何女士對此感到相當不滿，認為救護員未考慮到血糖機可能會出錯，亦沒有再以其他方法去確定母親的狀況，結果作出錯誤判斷。

你係專業人士，我哋尊重你，我好多懷疑，但係我都遞咗（汽水）俾佢，呢個動作對於我嚟講，係一個一生嘅遺憾。

何女士表示，年屆90歲的媽媽在入院前十分精靈，更精於烹飪、做手工等等，惟住院臥床的數個月，她長期處於不清醒的狀態，最終何媽媽心跳停止，家人們選擇放棄搶救，但卻不獲入房見何媽媽最後一面，「差唔多直到我阿媽斷咗氣，嗰段時間佢先話，你哋人齊啦嘛，你哋而家入去啦」。

你都唔搶救囉，點解唔畀我哋入去呢。如果第一個投訴係投訴我自己，點解咁蠢，點解我會攞罐汽水畀嗰個人。

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何女士的好友、從事義務救護工作達30年的陳先生表示，該名救護員的處理手法不理想，沒有根據指引為患者進行一個全面的身體檢查，然後再作出判斷，又指假如血糖數值低至1左右，患者可能已經昏迷不醒，但何母當時為清醒，並對答如流。

《東張》節目組就事件去信消防處查詢，消防處確認當時救護車主管為病人量度維生指數及進行血糖測試，結果顯示為低血糖，與病人女兒測到的高血糖不一致。當時救護車主管界定為低糖症，並認為低糖症對病人的影響更嚴重，或出現不可逆轉的影響，評估風險後，決定為病人進行低糖治療。不過，消防處沒有正面回應涉事救護員的處理程序是否構成失當，並表示正調查事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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