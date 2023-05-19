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【機票優惠】香港快運推48小時快閃優惠　飛高雄、清邁、芽莊單程$198起

社會 10:22 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

香港快運推48小時快閃優惠。

香港快運今日（19日）推出限時48小時快閃優惠，香港飛高雄、清邁、芽莊單程只需$198起，來回連稅高雄$1,197起、芽莊$1,193起、清邁$1,253起。優惠期由即日起至5月20日。旅行日期由5月27日至7月12日。

高雄

  • 去程：UO130 08:00-09:30、UO132 12:45-14:15
  • 回程：UO131 10:15-11:40、UO133 15:00-16:25

清邁

  • 去程：UO744 16:45-18:40
  • 回程：UO755 19:25-23:10

芽莊

  • 去程：UO566 15:30-16:45 (一、三、四、日)
  • 回程：UO567 17:35-21:00 (一、三、四、日)

旅行日期：

  • 2023年5月27日至7月12日（高雄/清邁）
  • 2023年6月7日至7月12日（芽莊）

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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