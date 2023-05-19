【張學潤離世】肥媽震驚關寶慧崩潰湯記未平伏　陸詩韻不覺有異樣路芺心情低落

▲ 著名形象指導張學潤（Nel Nel）的好友對其死訊感到震驚。

著名形象指導張學潤（Nel Nel）在昨天（18日）於內地離世，據悉Nel Nel是於住所燒炭自殺身亡，終年59歲。

Nel Nel的圈中好友得悉事件後大感震驚和痛心，不願接受他的死訊。

張學潤最後一次公開露面神情有異 生前最後發文令人心痛

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好友感震驚

近年與Nel Nel於深圳工作的羅霖是他的鄰居，她聯絡不上Nel Nel時便上門拍門，報警後發現他在家中自殺。羅霖於前一晚亦有跟Nel Nel一起吃飯，當時的她不發覺對方有異樣。事件來得突然，但羅霖仍按捺傷痛通知其家人及好友。

肥媽（Maria Cordero）談到Nel Nel的死訊時哽咽表示：「法醫未嚟我已經知，因為得我搵得到佢屋企人，我收到消息時都好Shock，羅霖知道之後都癲咗，𠵱家我只能搵佢細佬妹，要親人上去（內地）了解，我哋都冇辨法。」

關寶慧得悉好友離世的消息後崩潰痛哭，她有感事出突然，朋友都希望盡快聯絡Nel Nel的家人。

湯寶如則表示：「湯記未平伏。」

張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲 Nel Nel頻被「走數」陷財困

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好友心情低落

Nel Nel的最後一次公開露面是於本月16日，當時他與陸詩韻一起開Live。陸詩韻指接到朋友通知後完全接受不到，「不相信是事實。做直播時不覺得他有異樣，亦不覺得他的情緒有問題。跟他相識十多年，很希望事件不是真！」

林盛斌（Bob）於IG分享感受，全文如下：

▲ Bob於IG分享感受。（IG圖片）

本網記者於今早（19日）活動上遇見路芙，她透過PR表示不接受訪問，只回應Nel Nel離世一事交回家人處理。現埸所見，路芺樣子憔悴，心情明顯低落。

24小時求助熱線︰

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東華三院芷若園熱線︰18281

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