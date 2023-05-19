【娛圈喜事】薛世恒結婚年半宣布將為人父　前妻陳法拉晒夫妻照放閃「贈興」

▲ 陳法拉前夫薛世恒結婚年半宣布將為人父。

陳法拉前夫、「Neway大少」薛世恒於2021年與圈外女友Cherie結婚，由於疫情關係，當時只邀請了50位親友參與婚禮。他表示跟太太拍拖幾年，因為有共同信仰故十分投契，曾盛讚太太︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔，仲要乘多100倍，佢係一個好溫柔，好好嘅女仔，配合我啲古怪性格嘅人。」

翌年，他透露正進行造人大計，揚言「努力緊，好積極」。直到昨日（5月18日）終於有喜訊公布！

【陳法拉前夫】薛世恒再婚舉行婚禮 半島擺酒娶圈外女友

薛世恒宣布太太有喜

薛世恒在社交平台上載與太太的合照，並留言宣布將為人父：

對於未知的世界充滿好奇和期待

Full of curiosity and expectations of an unknown world #我們 #latergram

相片拍攝於日本東京明治神宮外苑公園，太太Cherie撫摸著巨肚，而薛世恒則搭著太太肩膀，配合秋季滿地落葉的畫面，溫馨又甜蜜。

不少網民紛紛留言向薛世恒送上祝福，連「撞樣」藝人袁偉豪、陳敏之、黃祥興等也留言恭喜。

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前妻放閃「贈興」

而前妻陳法拉亦有出post「贈興」，貼出與丈夫Emmanuel Straschnov手拖手的舊照放閃。

相片攝於5年前、陳法拉在紐約著名學院Juilliard School（茱莉亞學院）戲劇碩士課程畢業，當時穿上畢業袍、戴著四方帽，對著鏡頭笑得燦爛。

▲ 陳法拉貼出與丈夫手拖手舊照放閃。（Instagram圖片）

她以英文留言隔空向丈夫示愛：

5年前的今天。 @emstnv 幾乎每天早上在我遲到的時候，都牽著我的手上課去，哈哈#juilliard

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傳張惠雅介入婚姻

陳法拉與薛世恒於2007年秘婚，可惜二人在2013年離婚，婚姻僅維持6年。有傳當年因Hotcha成員張惠雅（Regen）介入二人婚姻，導致離婚收場。

男方曾在節目《一切從失婚開始》中直認當年為了陳法拉的幕前事業而隱藏關係，最後成就了對方的事業，卻犧牲了兩人婚姻。

陳法拉離開TVB在紐約修讀戲劇碩士課程，成為該科首位華人畢業生，其後進軍荷里活發展。2021年參與漫威（Marvel）首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》，其演出大獲好評。

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