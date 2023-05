【娛圈喜事】薛世恒結婚年半宣布將為人父　前妻陳法拉晒夫妻照放閃「贈興」

陳法拉前夫、「Neway大少」薛世恒於2021年與圈外女友Cherie結婚,由於疫情關係,當時只邀請了50位親友參與婚禮。他表示跟太太拍拖幾年,因為有共同信仰故十分投契,曾盛讚太太︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔,仲要乘多100倍,佢係一個好溫柔,好好嘅女仔,配合我啲古怪性格嘅人。」

翌年,他透露正進行造人大計,揚言「努力緊,好積極」。直到昨日(5月18日)終於有喜訊公布!

薛世恒宣布太太有喜

薛世恒在社交平台上載與太太的合照,並留言宣布將為人父:

對於未知的世界充滿好奇和期待

Full of curiosity and expectations of an unknown world

