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【藝術展】首屆「香港國際文化藝術博覽會」　雲集超過300多家參展商

休閒消費 12:21 2023/05/19

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首屆「香港國際文化藝術博覽會」（文博會）、第二屆「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」及第五屆「香港國際藝術及收藏品博覽會」將於2023年5月24至27日（星期三至六）在亞洲國際博覽館８至 11 號館舉行。

首屆「香港國際文化藝術博覽會」（文博會）、第二屆「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」及第五屆「香港國際藝術及收藏品博覽會」將於2023年5月24至27日（星期三至六）在亞洲國際博覽館８至 11 號館舉行。三合一展會面積為 24,000平方米，雲集超過300多家參展商，預計將吸引逾20,000名藝術愛好者參觀。

最新影片推介︰

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今次展會將展出中國名畫家桑杰本、何家英、馮大中等的大作，其他精彩展品內容包括陶藝、攝影、珠寶及古董等，必定使人目不睱給。新展區「藝述香港」將以多件藝術作品講述香港的歷史變遷；而「大灣區書畫巡迴邀請展」將展出300名大灣區畫家的作品。

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另外，展會將以文化藝術角度增強「一帶一路」沿線國家及其他文化之都的聯繫，促進國際交流。展會邀請了接近20個國家參展，包括比利時、波蘭、哈薩克斯坦、伊朗、汶萊、巴拿馬、南非等等，讓大眾近距離了解其獨特文化與藝術。

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責任編輯︰陳珈希

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