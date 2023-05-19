【司法覆核】黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權　高院拒批司法覆核許可申請

▲ 黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權，高院拒批司法覆核許可申請。 (資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核許可，要求法庭聲明特區維護國家安全委員會早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權，聆訊早前高院進行。法官今（19日）頒下判詞，拒絕受理司法覆核許可申請。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

申請人早前陳詞指，法院判斷有關案件是否涉及國安，應先向行政長官提出，並取得行政長官發出的證明書確認，國安委僅能在法院未有向行政長官提出下介入。

申請人又指，國安委給予入境處之建議，並非《港區國安法》第14條下所列的職能，國安委是次決定屬越權，有可爭辯之處。

答辯人則指，《港區國安法》第14條下，國安委有權就案件欠缺行政長官的證明書的情況下，處理涉及國家安全的問題，並同意國安委有權就海外律師一事作建議。

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記者：梁錦麟