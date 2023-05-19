【司法覆核】黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權　高院拒絕司法覆核許可申請

▲ 黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權，高院拒批司法覆核許可申請。 (資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核許可，要求法庭聲明特區維護國家安全委員會早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權，聆訊早前高院進行。法官今（19日）頒下判詞指，由於在《港區國安法》第14條下，特區法院對國安委的工作沒有司法管轄權，國安委的決定亦不受司法覆核，遂駁回是次司法覆核許可申請。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

首席法官潘兆初於判詞指，本案基本爭論為特區法院是否對國安委在《港區國安法》第14條下的工作具有司法管轄權。法官指，在《港區國安法》第12條及14條一併解讀下，可見國安委直接接受中央政府的控制，其工作不受法院干涉，以及國安委的決定不受司法覆核。

法官又指，國安委在上述條文下的職責專屬中央政府，監督國安委的權力為中央政府專有，故此地方行政區域的法院並不獲賦予任何權力。而且國安委職能均是法院職能範圍以外，法院並沒有相關培訓或專業知識處理事宜。

法官又指，申請人有關越權的說法完全錯誤，法院對國安委在《港區國安法》第14條下的工作不獲賦予任何司法管轄權，故根本不存在上述條文令法院失去對國安委的監督管轄權。

法官又指，申請人又指若國安委不受司法覆核便不能控制其工作，惟國安委需受中央政府控制。法官又指，申請人稱在欠缺法院的牽制下國安委或濫用權力，法官形容這是非常極端及脫離現實的例子，又指這些憑空想像而危言聳聽的評論並不能接受。

法官又指，在早前人大常委會就《港區國安法》的釋法下，入境處處長應當嚴格準確地執行國安委的決定，故處長為此目的而作出的決定，屬合法行使權力。

法官指，人大釋法又規定若法院未有就Tim Owen的專案認許向特首提出及取得證明書，國安委須判斷由Tim Owen 代表申請人會否存在引發國家安全風險的可能性，這正反映國安委在《港區國安法》下的權力範圍。

法官指，由於在《港區國安法》第14條下，特區法院對國安委的工作沒有司法管轄權，國安委的決定亦不受司法覆核，遂駁回是次司法覆核許可申請。

法官又指早前申請人及答辯人均同意司法覆核的許可申請被駁回後，申請人就人大釋法不影響早前獲准聘用Tim Owen之判決的申請會成為學術討論，遂一併駁回兩案申請。

申請人早前陳詞指，國安委給予入境處之建議，並非《港區國安法》第14條下所列的職能，國安委是次決定屬越權，有可爭辯之處。

申請人認為若國安委凌駕於香港特區政府，最極端的情況是，國安委認為在場人士危害國安下，可將所有人監禁或凍結眾人的資產。

答辯人則指，《港區國安法》第14條下，國安委有權就案件欠缺行政長官的證明書的情況下，處理涉及國家安全的問題，並同意國安委有權就海外律師一事作建議。

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記者：梁錦麟