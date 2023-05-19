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【家庭悲劇】兒子新抱酒後為慳錢不叫車　10年無駕駛奶奶載一家五口車禍慘死

親子 11:59 2023/05/19

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兒子新抱酒後，奶奶自告奮勇載家人，最終一家五口車禍慘死。（微博圖片）

喝酒後不應駕駛，以免害人害己。內地有一家五口外出吃飯，兒子和新抱酒後欲叫車回家，可是奶奶為慳錢自告奮勇載家人，已10年沒有駕駛的她疑將油門當剎車，導致連人帶車掉入河，一家五口全部喪命。

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【靚太廚房】開刀VS順產坐月飲食大不同　4大調理階段助媽媽恢復元氣

綜合內地傳媒報道，5月5日晚上，廣東中山市發生一宗奪命車禍，一輛私家車衝破橋邊欄杆掉入河中，路人慌忙報警。事發私家車內有一個5人家庭，包括男子與妻子、50多歲媽媽、5歲女兒、9個月大兒子。

據知一家五口參加宴會，兒子和新抱均有飲酒，原本回程時想叫車，新抱亦已預約，但奶奶要求新抱取消訂單，由她來駕駛。

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一家五口喪命 最小9個月大

奶奶有駕駛執照，卻長達10年沒有駕駛。私家車駛至事發路段，奶奶疑誤將油門當刹車，導致車輛衝下橋跌落水中。雖然水不深，但河道中淤泥非常深，私家車落水後深陷其中。

有當地市民透露，救援人員在現場搜救，當時只找到3名大人，他們被救起時已證實死亡。從車窗破損推測，私家車落水後，父母砸碎車窗玻璃，希望兩個孩子可以逃出生天。不過，兩個孩子被大水沖走，救援人員經6小時搜救後，才找到他們的遺體。

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責任編輯︰王明芳

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