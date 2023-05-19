【見字飲水】26歲OL工作太忙常忘記飲水 難忍腹背痛求醫揭患腎結石

香港人生活繁忙，不少人都會因為工作忙碌而忽略喝水，然而攝取水份不足可能帶來嚴重後果。台灣就有醫生透露，曾有一名26歲OL因工作太忙常忘記喝水，結果出現腎結石。

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台灣大腸直腸科醫生蕭慕琦在節目《醫師好辣》上分享過往病例，指曾在急症室遇到一名26歲OL，對方因嚴重的腹痛及背痛而全身發抖、捲縮著身體前來求醫。醫生簡單訊問病史之後替她進行檢查，但僅是輕敲背部她亦痛到無法忍受。

隨後醫院替她照X光，發現女子患有腎結石，因此才出現嚴重的腹背痛。蕭慕琦進一步詢問其生活習慣，才發現她經常因為工作忙碌而忘記喝水，久而久之便導致水分攝取不足，進而患上腎結石。

蕭慕琦指，由於腎結石手術需要預約安排時間另外進行，因此當下她只能為女子處方止痛藥及平滑肌的放鬆肌，以減輕收縮帶來的疼痛，幫助對方度過漫漫長夜。她亦希望藉此提醒大眾，不要輕視在生活中補充水分的重要性。

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責任編輯：羅嘉欣