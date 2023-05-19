【紓困措施】新一輪電費補貼6月開始　290萬住戶受惠涉款29億

▲ 新一輪電費補貼6月開始，290萬住戶受惠涉款29億。（資料圖片）

財經事務及庫務局今日（19日）表示，政府於6月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼。這是財政司司長於2023至24年度《財政預算案》中公布的一次性紓緩措施之一，以減輕市民的經濟壓力。

由今年6月開始，政府會連續11個月，在每月首日向當天是中華電力有限公司（中電）或香港電燈有限公司（港燈）的電力住宅用戶戶口注入80元的電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，總數共1,000元。

新電費補貼計劃的補貼額可與往年相關計劃下未用的補貼餘額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2025年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。

兩間電力公司所發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼。用戶如需查詢戶口的事宜，可致電中電客戶服務熱線2678 2678或港燈客戶服務熱線2887 3411。有關新電費補貼計劃的詳情可瀏覽專頁。

這項紓緩措施預計涉及約29億元的政府開支，惠及約290萬個合資格住宅用戶。

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責任編輯：陳麗娜