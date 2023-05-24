▲ 學童應戰神器 買打印機送總值高達港幣$4,700課程

每年6月份都是家長和小朋友「打大佬」的日子。家長不但要騰出時間與小朋友陪讀，更會費心地為他們準備一系列的學習材料以應付校内考試。考完試後，漫長暑假亦隨即展開，不少家長費盡心思為小朋友安排不同的學習體驗活動，增進知識，提升多元技能。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，在數碼化的世界讀書除了要用電腦外，一部打印機亦是家中必備的工具，讓小朋友讀書效率事半功倍，善用暑假增廣見聞。

而近日HP就與本港12間著名教學平台攜手合作推出「輕鬆學 ‧ 自主印」優惠*，讓家長在購買家用打印機的同時，又能以優惠價替小朋友報讀星級補習課程或網上補習問功課等多元學習課程，協助家長提早為他們安排更豐富的課後學習體驗。

優惠計劃還包含興趣培訓班及影視娛樂組合一個月通行證，讓家長可提早為小朋友安排不同的課程體驗，讓小朋友在暑假期間亦能充實自己，為學習注入更多樂趣和可能性。

一機在手 多元優惠課程立即享有

在準備考試期間難不免需要列印多種學習材料讓小朋友復習課上内容，而擁有一部家用打印機能方便讓家長和小朋友能更輕鬆和有效率地作最後衝刺。由即日起至2023年12月31日期間，凡購買指定HP家用打印機，包括DeskJet、ENVY、OfficeJet、Smart Tank及LaserJet系列，或成功登記Instant Ink油墨月費計劃，即可享有「輕鬆學 ‧ 自主印」優惠。現時HP打印機價格由538至2,000多港元不等，而是次「買機附送」的學習課程價值高達4,700港元，投資一個居家必備的打印機就可即享用一連串多元化的學習課程，可說是一個「投資小，回報大」的至筍優惠！

▲ 「買機附送」的學習課程價值高達4,700港元，加上可免費打印4,500頁彩色文件或相片，絕對是不容錯過的「投資小，回報大」至筍優惠。

「輕鬆學 ‧ 自主印」優惠涵蓋學科補習、興趣班、娛樂趣味三大範疇。其中，學科補習覆蓋小學及中學課程，並提供實體及網上學習輔導課堂優惠。學習課程囊括獨家免費體驗STEM、學術補習特訓精讀班、名師專科課程試讀等，輔以語文學習互動程式VIP試用，例如家長可為子女報讀精讀班準備考試，或經24/7 網上補習問功課平台，由專人為小朋友更高效地復習功課，備戰考試。

▲ 購買指定HP家用打印機即可以優惠價享有多元學習課程

考試過後暑假將至，是次優惠更率先為小朋友提供多種興趣班選擇，激發他們的探索潛力，充實課後時間。興趣培訓班包括免費體驗STEM及棋藝訓練，以及用優惠價試學英文烹飪班及游泳課程等。其中，香港國際象棋學院（Kidult Chess Academy）的國際象棋課程可訓練小朋友策略性思維，培養專注及耐性，提升水平後參加比賽亦可提升自信。另外，不少研究均表示小朋友自小學習編程，有助培養邏輯運算思維，現可透過ICanCode的暑期課程認識編程基本概念，踏出Coding第一步。至於享負盛名的史丹福游泳學校游泳課程，在炎炎夏日可助小朋友增強抵抗力，同時提升身體協調能力。

另外，優惠計劃還包括影視娛樂節目組合一個月通行證，提供多種中英影視節目，適合一家大小在閒餘時間一同觀看，享受親子家庭樂。

▲ 「輕鬆學．自主印」優惠提供本港12間著名教學平台的多元化學習課程優惠，總值高達4,700港元。

同時登記全港首個油墨月費計劃 免費打印4,500頁及享用油墨自動送貨服務

此外，在推廣期間訂購按頁收費的HP Instant Ink油墨月費計劃，更可獲3個月免費試用，讓用家免費打印高達4,500頁彩色文件或相片，讓用家輕鬆在家隨時打印補充練習、通告、功課或相片。

▲ HP會自動偵測打印機的油墨量，適時安排油墨盒免費送到府上。

HP Instant Ink是全港首創的油墨訂購服務，服務月費低至8.8港元起，並按打印頁數計算收費，不論黑白或彩色、A4文件或相片，均劃一收費，用家可以相對較低成本打印彩色照片，毋須顧慮油墨用量，可為用戶省下高達50%的打印成本。計劃亦極具彈性及靈活，用家可隨時按需要更新計劃内容或取消服務。

為節省用戶的時間和工夫，月費已包括配送及回收安排，HP會自動偵測打印機的油墨量，適時安排油墨盒免費送到指定地址，毋須每次訂購及回收，省時方便。

HP是次推出的「輕鬆學 ‧ 自主印」優惠為家長和小朋友帶來更多元及豐富的學習體驗選擇，讓小朋友能以優惠的價錢發掘更多學習的樂趣。

更多是次優惠活動詳情：https://bit.ly/3BKh7OP

*部分優惠結束期因應合作機構而異，請參閱各優惠頁面及登記網頁。

（特約）