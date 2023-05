【張學潤離世】NelNel曾稱有錢不等如時尚　最經典為關淑怡成功轉型

▲ 2015年關淑怡再開音樂會,請來21年前合作的形象指導Nel Nel做image direciton,成功搣甩對方日本少女味,是日後走形女的重要一步。(圖片:fb@Nelson Cheung)

香港著名形象指導張學潤(Nelson,暱稱NelNel)昨日在內地突然離世,消息震驚整個娛樂圈,不少好友都難以接受。

Nel Nel父親是香港一代球王張子岱,但他一生與形象設計結下不解緣,1980年,他中五畢業,其後跟隨母親移民到加拿大,並在Vancouver Vocational Institute(現為 Vancouver Community College)修讀時裝設計系。

翌年放暑假回港,朋友介紹下認識名模劉娟娟(Ellen),二人情如師徒,Ellen更穿針引綫Nel Nel做「亞洲小姐競選」形象設計。

多年來他跟不少歌手合作過,更替他們擔任演唱會,舞台劇形象設計,包括有關淑怡、陳慧嫻、湯寶如、肥媽和詹瑞文等。

▲ 2019年,NelNel登了一張1990年與劉娟娟在巴黎街頭的照片,並寫道:「 Street of Paris 1990 , me & 娟娟 !Time to remember , may u Rest In Peace In heaven !」(圖片:fb@Nelson Cheung)

2015年,關淑怡於香港文化中心舉行一場《關淑怡x王憓x顧芮寧《感覺.國樂》音樂會》,Shirley更專誠邀請Nel Nel為海報做形象指導。

當時Nel Nel在其面書發文,更寫上一句:「不經不覺第一次同Shirley做形像原來已經係21年前!事隔多年希望今次大家都會覺得我哋有進步!」

他然後再post埋1993年關淑怡的《The Story Of Shirley真假情話》宣傳照,亦由這張專輯開始,關淑怡擺脫過往日本少女味轉「形」成功的第一步!

近年,張學潤主力參與幕前主持工作或做「時尚判官」,以及電影、舞台劇客串演出,曾在抖音有這句「有錢=/=時尚」的金句。

因疫情其手頭上工作大多被延期,收入大受影響,他曾說為了學識積穀防飢,已一年沒買過衫,並在面書開設「Nel Nel靚人谷」不時分享打護膚扮靚心得,更上肥媽YouTube網上節目賣美容產品,並發展抖音社交媒體平台宣傳產品,去年亦再獲邀請擔任《亞洲小姐競選2021》形象指導導師。

記者:黃鑑江