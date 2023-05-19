【張學潤離世】NelNel曾稱有錢不等如時尚　最經典為關淑怡成功轉型

▲ 2015年關淑怡再開音樂會，請來21年前合作的形象指導Nel Nel做image direciton，成功搣甩對方日本少女味，是日後走形女的重要一步。（圖片:fb@Nelson Cheung）

香港著名形象指導張學潤（Nelson，暱稱NelNel）昨日在內地突然離世，消息震驚整個娛樂圈，不少好友都難以接受。

Nel Nel父親是香港一代球王張子岱，但他一生與形象設計結下不解緣，1980年，他中五畢業，其後跟隨母親移民到加拿大，並在Vancouver Vocational Institute（現為 Vancouver Community College）修讀時裝設計系。

翌年放暑假回港，朋友介紹下認識名模劉娟娟（Ellen），二人情如師徒，Ellen更穿針引綫Nel Nel做「亞洲小姐競選」形象設計。

多年來他跟不少歌手合作過，更替他們擔任演唱會，舞台劇形象設計，包括有關淑怡、陳慧嫻、湯寶如、肥媽和詹瑞文等。

▲ 2019年，NelNel登了一張1990年與劉娟娟在巴黎街頭的照片，並寫道:「 Street of Paris 1990 , me & 娟娟 ！Time to remember , may u Rest In Peace In heaven !」（圖片:fb@Nelson Cheung）

2015年，關淑怡於香港文化中心舉行一場《關淑怡x王憓x顧芮寧《感覺．國樂》音樂會》，Shirley更專誠邀請Nel Nel為海報做形象指導。

當時Nel Nel在其面書發文，更寫上一句：「不經不覺第一次同Shirley做形像原來已經係21年前！事隔多年希望今次大家都會覺得我哋有進步！」

他然後再post埋1993年關淑怡的《The Story Of Shirley真假情話》宣傳照，亦由這張專輯開始，關淑怡擺脫過往日本少女味轉「形」成功的第一步！

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近年，張學潤主力參與幕前主持工作或做「時尚判官」，以及電影、舞台劇客串演出，曾在抖音有這句「有錢=/=時尚」的金句。

因疫情其手頭上工作大多被延期，收入大受影響，他曾說為了學識積穀防飢，已一年沒買過衫，並在面書開設「Nel Nel靚人谷」不時分享打護膚扮靚心得，更上肥媽YouTube網上節目賣美容產品，並發展抖音社交媒體平台宣傳產品，去年亦再獲邀請擔任《亞洲小姐競選2021》形象指導導師。

記者：黃鑑江