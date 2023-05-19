  • 31°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 12:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國研究】「筷子腿」比粗腿易罹心臟病風險高2倍　專家揭最佳大腿圍度

保健美顏 11:49 2023/05/19

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

「筷子腿」比粗腿易罹心臟病風險高2倍！專家揭最佳大腿圍度。

夏天為大地帶來美腿，但腿太瘦反容易招來健康隱患。有英國研究證明，「筷子腿」比粗腿人士，更易患上糖尿病、高血壓等疾病，罹心臟病風險更超出2倍。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

綜合媒體報道，台灣外科醫師陳榮堅做客台視新聞，引用一篇英國牛津大學相關研究指出，腿細的人有更高風險罹患不同疾病。研究團隊在12年間追蹤近3000人，發現無論男女，只要腿圍小於46cm，在12年内患糖尿病、高血壓、癌症等比例較高；其中罹患心臟病的風險更是腿圍大於46cm人士的2倍以上。

最佳大腿圍度

醫生解釋，這與身體肌肉量有關。肌肉量越多，代表調節代謝營養和心血管的機能越好。很多人四肢纖細但腹部肥胖，代表「內臟脂肪」囤積，釋放出的游離脂肪酸導致胰島素阻抗，從而增加患糖尿病和其他代謝性疾病機率。

不過，這也不代表腿粗就是好。醫生建議，大腿圍應落在46到60cm之間。另外，腰圍也不可過粗，才能減少患慢性疾病風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【自殘瘦腿】內地時興切斷小腿肌肉神經為美腿　醫生警告：與自殘無異
12:24 2021/05/26
【自殘瘦腿】內地時興切斷小腿肌肉神經為美腿　醫生警告：與自殘無異
【減肥修身】連假放縱食太多現肚腩　靚媽梁芷珮教用滑板簡易瘦腿練腹肌
16:14 2020/10/05
【減肥修身】連假放縱食太多現肚腩　靚媽梁芷珮教用滑板簡易瘦腿練腹肌
【減肥大作戰】走路腳趾離地易致下半身肥胖　日本專家教簡單1招擊退象腿
12:15 2020/06/12
【減肥大作戰】走路腳趾離地易致下半身肥胖　日本專家教簡單1招擊退象腿

你可能感興趣

【自殘瘦腿】內地時興切斷小腿肌肉神經為美腿　醫生警告：與自殘無異
12:24 2021/05/26
【自殘瘦腿】內地時興切斷小腿肌肉神經為美腿　醫生警告：與自殘無異
【減肥修身】連假放縱食太多現肚腩　靚媽梁芷珮教用滑板簡易瘦腿練腹肌
16:14 2020/10/05
【減肥修身】連假放縱食太多現肚腩　靚媽梁芷珮教用滑板簡易瘦腿練腹肌
【減肥大作戰】走路腳趾離地易致下半身肥胖　日本專家教簡單1招擊退象腿
12:15 2020/06/12
【減肥大作戰】走路腳趾離地易致下半身肥胖　日本專家教簡單1招擊退象腿
減肥 肥胖 脂肪 心臟病 糖尿病 癌症 高血壓 健康問題 牛津大學

最高瀏覽

張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲　Nel Nel頻被「走數」陷財困
22:43 2023/05/18
張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲　Nel Nel頻被「走數」陷財困
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
15:34 2023/05/17
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷
12:05 2023/05/18
《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷