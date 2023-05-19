【英國研究】「筷子腿」比粗腿易罹心臟病風險高2倍　專家揭最佳大腿圍度

▲ 「筷子腿」比粗腿易罹心臟病風險高2倍！專家揭最佳大腿圍度。

夏天為大地帶來美腿，但腿太瘦反容易招來健康隱患。有英國研究證明，「筷子腿」比粗腿人士，更易患上糖尿病、高血壓等疾病，罹心臟病風險更超出2倍。

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綜合媒體報道，台灣外科醫師陳榮堅做客台視新聞，引用一篇英國牛津大學相關研究指出，腿細的人有更高風險罹患不同疾病。研究團隊在12年間追蹤近3000人，發現無論男女，只要腿圍小於46cm，在12年内患糖尿病、高血壓、癌症等比例較高；其中罹患心臟病的風險更是腿圍大於46cm人士的2倍以上。

最佳大腿圍度

醫生解釋，這與身體肌肉量有關。肌肉量越多，代表調節代謝營養和心血管的機能越好。很多人四肢纖細但腹部肥胖，代表「內臟脂肪」囤積，釋放出的游離脂肪酸導致胰島素阻抗，從而增加患糖尿病和其他代謝性疾病機率。

不過，這也不代表腿粗就是好。醫生建議，大腿圍應落在46到60cm之間。另外，腰圍也不可過粗，才能減少患慢性疾病風險。

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責任編輯：羅嘉欣