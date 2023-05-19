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【著數優惠】滙豐信用卡請包場食Omakase　為得獎者製專屬料理

休閒消費 11:37 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

滙豐信用卡一直都為大家帶來最紅飲食優惠，今次決定與香港人一齊「食住個勢」，包場請大家到元朗人氣店品嚐Omakase。

滙豐信用卡一向緊貼潮流，首次以信用卡數據結合Google Trends，Facebook， Instagram及各種不同數據，了解香港人最新的消費習慣，分析出香港人近年最新飲食趨勢。

最後發現，香港人仍然極度鍾愛日式料理，而新鮮的魚料、季節性的食材、師傅與客人的親切互動，令Omakase（廚師發辦）榮登最受歡迎日式料理，因為「Omakase」這個詞語於Google Trends中的搜尋平均值，比其他日本菜多近兩倍，2021年與2023年的首季Omakase消費比較，升幅增加近140%。

在Facebook上專門討論Omakase的群組「香港 Omakase おまかせ關注組」中，有會員甚至瘋狂到平均每個星期食一餐！

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而鍾情Omakase的香港人，到底喜歡去哪一區的人氣店？在Google Trends搜尋引擎的數據中，發現元朗跑赢市區中環及銅鑼灣，成為Omakase地區熱搜度第一。

享受完美食當然要出Post打卡，如果大家找hashtag「#元朗Omakase」，更會發現其數量是其他Omakase集中地的總和。

有見元朗Omakase如此受香港人歡迎，滙豐信用卡一直都為大家帶來最紅飲食優惠，今次決定與香港人一齊「食住個勢」，包場請大家到元朗人氣店品嚐Omakase。是次滙豐信用卡包場更會有一期一會的特別菜單，師傅會特意搜羅罕見食材，並為得獎者製作專屬料理。

得獎者更可以帶同一位朋友出席，一同食住個勢化身美食Foodie，到時記得要影多些靚相打卡，hashtag「#元朗Omakase」，便會見到大家的大作！

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責任編輯︰陳珈希

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