【海外留學】亂掉食物曾與室友有磨擦　姚焯菲學識獨立不再怕烏蠅

▲ 留學要自己學識照顧自己。

留學是學習獨立的最快方法！現年16歲的姚焯菲（Chantel）早前就到紐西蘭留學，過程中學到獨立之餘還要學識與室友相處，因為別人不會像父母般遷就你，Chantel就自爆因為一些行為與來自北京的室友產生磨擦，後來在第二個學期已經換了另一位室友，現在還認識了很多新朋友，她自覺長大不少，比以前更獨立。

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Chantel所讀的是當地著名的「奧克蘭拔萃女子學校」（Diocesan School for Girls），該校是創立於1930年的私立基督教女校，位於奧克蘭城市中心的富人區Epsom，交通方便，而且學校環境優美，設施十分完善，包括大型圖書館、劇院和音樂中心、室內水上運動中心等。

▲ 與同學合照。

不過香港學生甚少，Chantel曾透露在紐西蘭被來自北京的室友埋怨她亂掉食物，大家因而有少許磨擦，但在第二個學期已換了另一位室友，她解釋：

其實每個學期都會轉，每個人會喺紙寫低想同邊個及最唔想同邊個一間房，或要求自己一個人住，咁我而家個室友係當地人，我初初去到已經同佢friend咗。

每年學費連住宿約需34萬

而早前放假回港探望父母及拍MV後已經返回當地讀書，更上載最新與同學仔的照片，她每天都會跟父母聯絡，已適應得不錯，並自覺有所成長，「唔見嘢好快搵番，覺得自己大個咗。」更表示現在已經不怕烏蠅，因當地實在太多，過了兩星期已習慣，就算食物被飛過，她也不再介意，照樣進食，現亦已學會了時間管理。

Chantel讀的學校分為小學部、初中部和高中部，高年級學生可選擇新西蘭國家課程（New Zealand National Curriculum）或IB國際文憑，不少學生都獲常春藤聯盟大學取錄。

學費方面，根據學校網頁資料，2023學年的小學學費為42,300紐西蘭元（約21萬港元）；而中學學費則為48,500紐西蘭元（約24.6萬港元）。另外學校寄宿費為18,700紐西蘭元（約9.5萬港元），若選擇住寄宿家庭，則每年15,640紐西蘭元（約7.9萬港元）。換言之，Chantel每年學費連住宿費約需34萬港元。

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責任編輯︰王明芳