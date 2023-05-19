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市川猿之助自縊繩子斷掉自殺未遂　遺書內容曝光：請原諒我

娛樂 13:01 2023/05/19

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曾參演《半澤直樹》的47歲日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）在昨日（5月18日）上午約10時15分，被發現與年邁雙親共3人倒在東京目黑區的家中，其經理人發現後即報警。

市川猿之助自殺未遂獲救，可是同住的7旬父母卻雙雙離世，兩名死者被蓋上棉被，身體沒外傷，日本警方在今日（5月19日）將進行解剖驗屍。

《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷

《半澤直樹》

據日本《現代BUSINESS》報道，參與搜查的人士透露，市川猿之助在家中地下室的房間自縊，但不為何繩子斷掉。他被發現時，意識模糊，在場人員他的爸媽在何處，市川猿之助回答：「在樓上。」

現場有用畫板寫的遺書，寫道：「請原諒我先走一步了，真是很抱歉」，遺書寫給名字縮寫為M的友人，最後署名則為他本名たかひこ（孝彥）。

而市川猿之助的76歲爸爸市川段四郎（本名：喜熨斗宏之）、75歲媽媽喜熨斗延子陳屍在2樓客廳地上，兩人躺在一起，脖子下共同蓋住棉被，初步檢查二人身體沒外傷，、脖子無勒痕，推測死因與藥物有關，現場也沒從屋外入侵破壞的痕跡。

據悉，警方為將解剖調查死因，同時在今日派員往醫院查問市川猿之助有關事件。

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被雜誌爆醜聞

市川猿之助出身歌舞伎名門世家，爸爸市川段四郎（喜熨斗宏之）、母親名叫延子，堂哥為知名演員香川照之，兩人曾在日劇《半澤直樹2》合作。

他在昨日被八卦雜誌《女性Seven》爆料指，向主演舞台劇的合作演員、工作人員進行性騷擾及職場欺凌，但暫未知他今次輕生，是否與醜聞被爆有關。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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