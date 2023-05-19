【工作暑熱警告】林振昇：工友未必清楚警告下休息安排　商會：推行倉卒　執行有難度

▲ 天文台昨日首次發出黃色工作暑熱警告，有僱主和工人不知已發出警告或不清楚有關指引。（資料圖片）

天文台昨日首次發出黃色工作暑熱警告，有僱主和工人不知已發出警告或不清楚有關指引。勞聯主席、立法會議員林振昇今（19日）於電台節目指，前線工友未必清楚警告的分級、休息安排。他指，工會昨日實地了解過，警告發出時，有工友正休息，但可能屬平常安排。部分工友未必即時知道警告已發出，即使得悉警告，亦不清楚自已工種屬於哪個級別和警告下的工作安排。工友亦未有收到特別通知，他估計可能和指引較新，「只有數天」，公司人力資源部需時處理有關。林振昇認為，分級對前線工友而言較複雜，僱主應在員工入職時交待清楚，亦建議勞工處多作宣傳。

香港建造商會執行總監梁敬國則指，指引較複雜，施行亦較倉卒。他表示地盤一直有提供部分指引上的紓緩措施，如凍水、西瓜、遮蔭地方等供工友消暑，希望勞工處可再和他們解說應如何實施。雖然勞工處曾表示有應用程式可供下載，於天文台發出警告時作提示，但工地環境較嘈雜，工友或僱主未必即時得悉手機通知。

他強調不反對推出指引，但地盤工作環環相扣，有些工種的工作不能暫停，實際上執行有難度。業界要求建造業議會安排工作小組，讓各方坐下來一起商討應如何執行指引。

天文台高級科學主任楊漢賢於同一節目中表示，暑熱指數綜合考慮不同環境因素（氣溫、濕度、空氣是否流通、陽光猛烈與否）所得，反映整體香港天氣，，如昨日般，濕度較高，陽光猛烈，風較弱，指數將較高。而指數非溫度，不能與氣溫直接比較。指數2014年推出至今，通常在5至10月期間較大機會達至30的水平，7月最多，平均有16-17日。天文台預計今年平均氣溫偏高，有機會成最高氣溫紀錄首10位。

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記者：李梓𨭎