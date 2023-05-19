【節儉育兒】父母常扮窮爛襪不准換 1個舉動證財力驚人女兒呻被騙多年

▲ 有少女上網呻父母扮窮，爛襪不准換，但真相卻是財力雄厚。

節儉是教導孩子樹立美德及財富基礎！有台灣少女日前上網大呻，表示父母扮窮，自小因為他們常常呻窮，即使襪子穿到破洞，還不會花錢更換，讓她覺得家裏很窮，直至高中時，父母竟可以full pay 3,000萬新台幣（約760萬港元）買屋，她才驚醒一直被父母欺騙多年，並讓她的性格變得很害怕花錢，只要花錢就很不安。

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該名少女日前在Dcard發文，指自己從小讀雙語幼稚園及小學，每個學期學費最少6萬台幣（約1.5萬港元），但由於爸媽常說家裡很窮、沒錢，就算襪子破掉想換新的，也被當皮球一樣踢來踢去，最後還是穿著破爛襪子去上學，加上吃的、穿的、用的，要花錢的幾乎都不被允許，所以一直以為家裏很窮。

她憶起小時候，父母還經常會收到電話費沒繳或上網費沒繳的催繳通知，每當學校要繳費也不敢把繳費單拿給媽媽，因為媽媽會擺出愁眉苦臉的樣子，並說家裡沒錢，偶爾爸爸會因為幫忙說話，而令他倆為此吵架，

我真的很想哭，為什麼我家裡因為窮吵架好多次。

當她升讀高中時，父母突然買了一間800萬台幣（約203萬港元）的房子，一個月管理費要4千台幣左右(約1017港元），自此媽媽喊窮的頻率更加頻密，後來他們將房子賣掉，但竟可full pay再換3,000萬（折約760萬港元）的房子，女兒才知悉原來父母財力驚人，父母根本不窮，每月生意額有逾10萬台幣(約2.54萬港元)，還有土地用作收租，手上流動現金也很多。

媽媽整天說家裏很窮，害我的性格變得很害怕花錢，只要花錢就感到不安，我到現在還是很討厭我媽對於小孩的節儉程度。

貼文一出，即掀起熱議，「有沒有可能是妳爸媽小時候窮過，等到未來即使變有錢了，對錢的斤斤計較還是放不下」、「你家這樣是有點過了」、「至少妳不是真窮，我家是真窮」、「小時候家裡喊窮、沒錢的畫面真的會印在腦海裡，讓人覺得很厭煩」。

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責任編輯︰王明芳