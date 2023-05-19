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【走私】海關破3宗海路走私案　檢市值2億元魚翅及舊電子產品拘6人

社會 12:13 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

海關破獲3宗海路走私案件，檢獲的物品總值約2億元（曾秋文攝）

海關過去兩個月展開打擊利用遠洋船及內河船的走私行動，海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，在4月進行代號「晴空」行動，破獲3宗海路走私案件，檢獲的物品總值約2億元，拘捕3男3女(33至53歲)。

今年4月中海關鎖定4個由香港運往澳門懷疑裝有走私品物的貨櫃，隨即通報澳門海關，其後貨櫃被貨主退回香港，至5月初人員查驗時發現其中兩個貨櫃中載有共重5噸的魚翅，經漁護署初步確定是瀕危動物物種，約值2,100萬元。另外亦搜出一批非法出口壯陽藥、醫治癌症和柏金遜症的藥物，市值約100萬元，其後拘捕一名34歲男子，負責安排貨物運到澳門。

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另外海關在本月3日搜查一艘準備前往馬來西亞的遠洋船，在11個貨櫃中發現大批機頂盒、路由器、汽車零件等，總值8,500萬元，其後拘捕1男1女（33和47歲）。至本月10日，人員對另外一艘前往馬來西亞的遠洋船再搜查，檢獲大批舊電子產品，總值9,300萬元，案中暫時拘捕1男2女（39至53歲），全部是本地寄貨公司董事。

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記者：曾秋文

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