【移民回流】YouTuber一家四口移台移英敗走　親揭2大「心酸」極速回流原因

▲ 香港YouTuber「珍心活」一家四口先後移民台灣及英國，短短3年便決定回流返港。

香港YouTuber「珍心活」一家四口於2020年移民到台灣，但居台2年仍未取得台灣身分證，心灰意冷之下決定再舉家移民到英國。但移英短短3個月，上月初卻極速回流返港，引來網民議論紛紛。珍心活近日拍片揭開2大回流原因，再度引起網民嘲諷。

「珍心活」早於4月1日愚人節上載影片指「移民英國三個月極速回流」，一家四口決定買單程機票回港，「可以舒適，在安心的地方」定居生活。可是他一直未有解釋回流原因，引起網民議論紛紛。

珍心活一家四口於2020移民至台灣，但至2022年底，他稱因台灣的移民政策不斷改動，他們一家於台灣等待了兩年，仍未能取得台灣身份證，令他倍感心灰而離開台灣，於2023年1月決定舉家移民到英國。

▲ 「珍心活」返抵香港機場時眼泛淚光。（影片截圖）

不過，他移英只有短短3個月，便宣布回流返港，當時拍片只交代自己在3個月內已收穫豐富，見識了很多人和事，擴闊眼界。「我哋唔係流浪，我哋係旅居，我哋周圍去世界遊歷一下。」他又直言香港才是一個「可以舒適、安心的地方」。

太太想陪媽媽終老

至母親節當日（14日），珍心活終於拍片自爆其回流香港的原因，其中一個原因是「父母」，他說自己在英國時，曾突然接到爸爸電話指媽媽感頭暈，要向他求救，他當下也感到十分混亂，後來媽媽由救護車送往急症室治療。他至今仍記得當時與父母通話的畫面，內心不停跟自己說︰「你應該喺呢度」，但他只能與父母視像通話，令他感到無力。

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相隔一段時間後，媽媽突然向他說「可能要做眼部手術」，雖該不是大手術，但要全身麻醉，媽媽都好擔心。他聞言就問自己「係咪應該飛返嚟照顧下佢呢」，他也開始與太太討論回流問題，才得悉太太「一生志願就係可以陪佢阿媽終老」，若要等到小朋友長大自立後才返回父母身邊，父母都已年邁兼身體變差。

到時我先返去照顧佢哋，邊度都唔去得，人生好像沒甚麼意義，我哋覺得相聚嘅時光好值得珍惜。

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不滿英國醫療系統

另一個驅使他們離開英國的原因，就是當地的醫療系統。本想他想父母能夠於英國香港兩邊走，有空便飛往英國住一兩個月，但一次朋友的家人在英國感染新冠肺炎離世，對他有很大衝擊。他指英國的醫療體系難找到幫助，因為「英國你係無權力去選擇一個好醫生，你有病，就只能跟著系統走」，令他不敢接父母到英國居住。

而最衝擊他的是，女兒曾於英國發燒多日不退需向醫生求診，但應診醫生聽到女兒的症狀有「牙齒痛」後，即時叫她應該去看牙醫，想打發他們離開，他們再三強調發燒的嚴重性後，醫生才願意治療女兒。幸好他們遇上另一位專業牙醫診治，終於得知女兒是一次過出4隻恆齒而導致發燒，獲針對性治療後終於痊癒。

此事讓他對英國的醫療體系失去信心，他並非否定西方的醫療體系，而是英國只有西醫一種，原本他們近十年八年已沒有看西醫。他讚揚香港不論醫療效率和種類都較多，更為適合他們。基於止述理由，他決定舉家回流返港。

▲ 3年間多次移民搬家，他形容自己是到台灣和英國旅居。（影片截圖）

網民嘲︰依家先知阿媽年紀大

影片一出引起大批網民留言，不少網民嘲諷他「臉皮真係厚得誇張，未離開香港之前你原來從來唔知自己阿媽有幾大年紀嘅」，如果他到英國才知道太太「一生心願」是陪伴媽媽終老，「即係你離開香港嘅時候，其實只係你自己一個人的決定」，直斥他自私。

有網民又批評他花了「幾多十萬」移民後，「終於諗起雙親要返嚟照顧」、「你說的就像以前好少照顧父母，離開後察覺有大問題，才知道要照顧父母？ 」。不過，都有不少網民支持他的決定，「睇到父母年紀漸大，需要多陪他們」、「當初你去台灣都係想近香港，探望老人家比較容易。明白你處境，繼續努力」、「陪伴要及時，決定不容易，加油」等。

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責任編輯︰王明芳