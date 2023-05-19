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【代糖陷阱】長期食代糖增患糖尿病心血管疾病風險　世衞：對身體無任何好處

食用安全 15:32 2023/05/19

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長期食代糖增患糖尿病心血管疾病風險，世衞：對身體無任何好處。

不少人減肥時想吃甜，都會選擇代糖。但世界衛生組織（WHO）指出，長期食用代糖將增加患糖尿病及心血管疾病風險，且對身體沒有任何好處。

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世衛在本月15日發佈一項有關非糖甜味劑(NSS)最新指引。當中指出，非糖甜味劑（代糖）作為一種可提供甜味的化合物，雖與同樣甜味程度的添加糖相比，卡路里更低，但在經過283項研究檢視後，發現非糖甜味劑並不利於健康，建議不要使用其控制體重：

長期食用代糖，對減少成人或兒童的身體脂肪沒有任何好處，還會增加患二型糖尿病、心血管疾病等風險。除糖尿病患者外，其他人都不建議食用人工代糖。

世衛營養和食品安全部門負責人Francesco Branca也表明，用非糖甜味劑取代游離糖的攝入，長遠而言不利於控制體重。真正想減重的人士，應考慮其他方法減少游離糖攝入，例如食用含天然糖或不加糖的食物、飲料，像是水果和奶類等。

不過，常見代糖產品包括阿斯巴甜（Aspartame）、糖精（Saccharin）、紐甜（Neotame）及三氯半乳蔗糖（Sucralose）等，由於低熱量糖和糖醇（多元醇）是含熱量的糖或糖衍生物，因此不屬於非糖甜味劑，不適用於本次世衛建議中。

糖分攝取限制

據本港食安中心建議，以每日攝取2000千卡能量的成年人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖）。游離糖即指在食物添加的單糖和雙糖，及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。

如攝入過多游離糖，會使人攝取過多能量，增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。世衞強烈建議終身減少游離糖的攝入量，減至每日能量總攝入量的5%以內，亦即游離糖的每日攝入量少於25克，以減少蛀牙。

同場加映：「非高糖」紙包飲品名單

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責任編輯：羅嘉欣

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