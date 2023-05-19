【緣份未盡】參加兒子幼稚園活動被老師叫全名 丈夫被妻質問尷尬：世界真細小

▲ 台灣一名人夫參加兒子幼稚園辦的活動時，竟然發現了前女友也在，而且她更是教師之一，令他當下十分尷尬。 <<暖男爸爸>>劇照。

緣份未盡，要斷也難！台灣一名人夫第一次參加兒子幼稚園辦的活動時，被一名教師叫全名，當被妻子質問時感到十分尷尬，不禁言這個世界真細小。

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該名人夫來自台灣，以匿名的身份在「爆料公社」論壇發文。透露本月12日參加兒子就讀幼稚園的母親節活動時發生的。他表明之前一直未曾參與過這類型的活動，不過由於兒子快將升小一，所以特意去幫忙拍照留著美好的回憶，豈料這便是惡夢的開始。

人夫憶述當時在幼稚園門口排隊等入場，他突然發現其中一位教師便是他的前女友，令他感到最尷尬的是，當時兩人分手過程是十分不愉快的。人夫當下也確定，前女友是認得他的。

很艱難的熬到活動快將結束，但天意似乎不想放過人夫。離開前校方安排了在入口為一眾家長﹑小孩拍照留念，而湊巧負責拍攝的便是前女友。人夫本想靜靜地避走，而此時前女友看到了他，便特意呼喊人夫的全名﹑要求過來拍照。人夫認為前女友是特意作弄他的，然後他最擔心的事情發生了，

我老婆也覺得奇怪為什麼老師會知道我本名，害我不知道怎麼回答......

帖文一出，引到一群「食花生」網友留下不少「風涼」說話，「愛有多深，遺忘就需要有多久」﹑「出來（玩）總是要還的」﹑「地球是圓的」；也有網友分享自身類似經歷，「台灣真的很小啦，我前妻的妹妹是我現在主管的太太，尾牙看到差點嚇死。」；有網友更勸戒人夫，「誠實稟告就好，說謊只會更慘喔」，但人夫似想讓事件矇混過渡，回覆「沒那必要」。

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責任編輯︰王明芳



