  • 31°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣份未盡】參加兒子幼稚園活動被老師叫全名 丈夫被妻質問尷尬：世界真細小

育兒經 12:50 2023/05/19

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

台灣一名人夫參加兒子幼稚園辦的活動時，竟然發現了前女友也在，而且她更是教師之一，令他當下十分尷尬。 &lt;&lt;暖男爸爸&gt;&gt;劇照。

緣份未盡，要斷也難！台灣一名人夫第一次參加兒子幼稚園辦的活動時，被一名教師叫全名，當被妻子質問時感到十分尷尬，不禁言這個世界真細小。

最新影片推介︰

靚太廚房
【靚太廚房】開刀VS順產坐月飲食大不同　4大調理階段助媽媽恢復元氣

該名人夫來自台灣，以匿名的身份在「爆料公社」論壇發文。透露本月12日參加兒子就讀幼稚園的母親節活動時發生的。他表明之前一直未曾參與過這類型的活動，不過由於兒子快將升小一，所以特意去幫忙拍照留著美好的回憶，豈料這便是惡夢的開始。

人夫憶述當時在幼稚園門口排隊等入場，他突然發現其中一位教師便是他的前女友，令他感到最尷尬的是，當時兩人分手過程是十分不愉快的。人夫當下也確定，前女友是認得他的。

很艱難的熬到活動快將結束，但天意似乎不想放過人夫。離開前校方安排了在入口為一眾家長﹑小孩拍照留念，而湊巧負責拍攝的便是前女友。人夫本想靜靜地避走，而此時前女友看到了他，便特意呼喊人夫的全名﹑要求過來拍照。人夫認為前女友是特意作弄他的，然後他最擔心的事情發生了，

我老婆也覺得奇怪為什麼老師會知道我本名，害我不知道怎麼回答......

帖文一出，引到一群「食花生」網友留下不少「風涼」說話，「愛有多深，遺忘就需要有多久」﹑「出來（玩）總是要還的」﹑「地球是圓的」；也有網友分享自身類似經歷，「台灣真的很小啦，我前妻的妹妹是我現在主管的太太，尾牙看到差點嚇死。」；有網友更勸戒人夫，「誠實稟告就好，說謊只會更慘喔」，但人夫似想讓事件矇混過渡，回覆「沒那必要」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳


 

相關文章

【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
12:36 2023/05/18
【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
【老婆旺夫】呂良偉數十億身家食大排檔　楊小娟一身Chanel去街市買餸
13:26 2023/05/18
【老婆旺夫】呂良偉數十億身家食大排檔　楊小娟一身Chanel去街市買餸
【兩性關係】外父母要求新婚愛巢寫女兒名 35歲準新郎憂人去樓空
17:51 2023/05/18
【兩性關係】外父母要求新婚愛巢寫女兒名 35歲準新郎憂人去樓空

你可能感興趣

【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
12:36 2023/05/18
【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
【老婆旺夫】呂良偉數十億身家食大排檔　楊小娟一身Chanel去街市買餸
13:26 2023/05/18
【老婆旺夫】呂良偉數十億身家食大排檔　楊小娟一身Chanel去街市買餸
【兩性關係】外父母要求新婚愛巢寫女兒名 35歲準新郎憂人去樓空
17:51 2023/05/18
【兩性關係】外父母要求新婚愛巢寫女兒名 35歲準新郎憂人去樓空
夫妻之道 爸媽心聲 家庭教育 幼稚園 母親節 台灣

最高瀏覽

張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲　Nel Nel頻被「走數」陷財困
22:43 2023/05/18
張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲　Nel Nel頻被「走數」陷財困
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
15:34 2023/05/17
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷
12:05 2023/05/18
《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷