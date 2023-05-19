【明星育兒】林嘉欣曾為湊女選擇減產　母女相處重溝通：會為女兒寫信

▲ 林嘉欣近年不只拍戲，更愛上陶藝，身兼母親、女演員及藝術家 3 個身份。（黃建輝攝）

不論是以女明星，或單純以女性來說，林嘉欣的蛻變和成長，都令人驚歎而羨慕。從清新脫俗的少女演員到洗盡鉛華的母親角色，每一階段的演繹都恰如其分又渾然天成，同時不減半點光彩魅力。

演員、母親、藝術家，這3個身份在林嘉欣的身上互不牴觸，反更相得益彰。連續10年擔任法國五月藝術節大使的她，笑言自己曾主動提出請辭。

「沒想到一眨眼，自己已做了10年。」嘉欣笑指因擔心對方不好意思轉人，所以曾主動提出請辭，卻得到回覆指「不用多想，是你的。」

10年的合作關係匪淺，當中更經歷了深刻難忘的3年疫情，嘉欣直言自己就像一個參加畢業禮的學生，在10年時間裏得到了很好的學習機會，現在即將踏入另一階段，將所學回饋。

▲ 自 2013 年擔任法國五月大使的嘉欣，至今已是藝術節連續 10 年的大使。（黃建輝攝）

「每年法國五月藝術節會安排我去訪問不同媒界的藝術家，像畫家、音樂家等等，每一次我都非常珍惜，因為知道這些機會難能可貴。」

嘉欣坦言自己一開始只是位旁觀者，卻能夠藉此聽到藝術家們親自講解、分享對藝術的看法，與有榮焉。「然後逐漸地自己對法國、法國藝術、香港文化這些議題了解愈深，就愈能為大家問更多問題，我覺得自己做大使最大的功勞就是問問題！」

曾到法國學戲劇

說起自己與法國的淵源，原來早在2007年已開始。「當時我去法國讀戲劇，跟秋生的老師Philippe Gaulier上堂，那時在法國留了大約半年的時間。那半年中除了學戲劇，每天都會去逛一個美術館或看一個展覽，但還是看不完！」

當了10年的法國五月藝術節大使，甚至在2021年更獲法國政府授勳，嘉欣卻靦腆笑稱自己其實不算懂得法語。這個意想不到的語言隔閡，讓法國藝術一下子變得貼地，原來即使不諳法文，同樣可以像她一樣愛上這個藝術之都。

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「就像我參觀凡爾賽宮不止一次，但每次都會聽到新的故事，這次就發掘到一個之前忽略了的角落，便是在Trianon中的The Queen's Hamlet，是屬於路易十六的妻子瑪麗王后的一個小農莊。」

原來這個與華麗氣派的凡爾賽宮有所不同，富有純樸鄉村氣息的小農莊，是瑪麗王后為排遣思鄉之情特意打造的地方。「她會在這裏脫下華服，穿上簡樸的農家衣衫、和農夫聊天、和孩子一起做農務，放下平日的皇室儀態和枷鎖。」

了解過歷史後的遊覽，感受更深，嘉欣笑言這就是為何自己總是「不恥下問」，希望藉着藝術節大使的身份，為大眾發掘更多有趣的歷史、文化故事。

囡囡從未同遊法國

嘉欣遊法次數之多，簡直有如第二個家，但兩個囡囡卻從未結伴同行：「因為去巴黎不逛藝術館就等於沒去，但小朋友出埠若一直帶她們去美術館一定會覺得悶，所以我想要等她們再大一點，懂得那個樂趣或有興趣了，再和她們一起去。」

▲ 本身為藝術愛好者的嘉欣，自言近年對陶藝非常痴迷。（林嘉欣IG圖片）

近年愛上陶藝的她，笑言兩個女兒現在一聽自己說陶瓷，已經馬上大叫boring。「其實當初會接觸到陶藝也是因為她們，但沒想到我卻沉迷其中。像有時一家人到餐廳吃飯，我看見那些碗碟好看，就會忍不住翻起去看底部，看看是用甚麼泥造的，她們已經見慣不怪，不過也會看着我沒好氣地笑我：『媽咪，又係陶瓷，好悶呀！』」

作為工作繁忙的女明星，同時又育有兩個寶貝女，嘉欣曾經選擇為女兒減少工作，專心湊囡好幾年，是圈中人人讚美的好媽媽。即使後來女兒長大，她復工需要離家工作，也會用心關顧囡囡們的心情，如預先寫好信，讓書信代替她陪伴女兒，相當窩心。

說到與孩子們的相處，尤其藝術類的親子活動，嘉欣笑道：「其實真的不會刻意要大家一起做甚麼Art Work，一來她們現在開始大了，很難再要求她們和你做甚麼，加上兩姊妹的興趣不同，反而是她們會主動問你一些自己感興趣的事。」

開心女兒享受藝術

嘉欣聊起女兒經，廿四孝媽媽上身，甜笑分享：「像我大女兒最近參與了學校的戲劇活動，她走來問我：『點樣記好對白呀？』」

「我便教她要先理解整個劇本、故事，而不是只死記硬背自己的對白。因為萬一忘記台詞，若你理解整個故事，也能隨機變通；相反只背自己部分的話，一忘記豈不是『企喺度口啞啞』？」嘉欣笑指，沒想到會有女兒請教自己如何做戲的一天，感覺有趣。

▲ 嘉欣希望女兒也能享受藝術賦予的趣味和滿足，故從不強迫而選擇自然薰陶。（林嘉欣IG圖片）

她回憶說：「細囡因為之前學校搞市集，作義賣籌款，沒想到平時會說boring的她，竟然主動說要和我一起整陶瓷。我一聽到當然說好，然後就由我負責拉坯，她負責刻畫，效果很好。」

熱愛陶藝的嘉欣說起這次母女合作的陶藝製作，眉飛色舞，笑稱：「小朋友逼不來，但當她們主動想做時，作為大人就盡量陪伴、引導、鼓勵，我想這就是最好的藝術教育。」

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記者：王嵐