【暑期課程】南華體育會暑期活動即日起接受報名　氣槍堆沙劍擊好玩刺激鍛練體能

▲ 沙灘排球也可在市中心全天候舉行。（機構提供）

還有個多月便放暑假，家長又是時候為孩子的暑期活動張羅，南華體育會2023暑期課程剛開始接受報名，想孩子成運動健將，不妨留意一下有甚麼孩子感興趣的活動。

除了籃球、乒乓球、游泳、保齡球等每年必備的暑期課程外，南華體育會亦全方位涵蓋小朋友及青少年的體育發展，提供不同項目並適切照顧不同水平的參加者。

兒童田徑：由一代香港女飛人謝華秀主理之暑期田徑訓練班，以簡易運動提高兒童的反應、協調、紀律、合群、耐性等訓練，從而培養運動習慣。加上得意輔助性用具，與一眾小朋友在陽光底下跟隨教練學習正確跑、跳、擲基本功，挑戰一個個有趣小難關，矯正姿勢，一齊向更快、更高進發！較具經驗的青少年學員則會接受綜合田徑項目基礎訓練，為日後專項訓練打好基礎。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 射擊運動對參加者體型和體能並無特定要求。（機構提供） ▲ 相信每個小朋友都有一套小小的堆沙工具，以便夏天到海灘堆出獨具創意的沙城堡。（機構提供）

沙灘排球：沙灘排球並不只出現在沙灘，更可在市中心全天候舉行！今年舉辦的室內沙灘排球青苗和青訓班，將在南華體育會賽馬會綜合運動場內的標準有蓋沙灘排球場進行。分別針對小學生及青少年而設，不論新手或想磨練球技均無任歡迎！主教練徐錦龍為香港及南華沙灘排球代表成員，有較好表現及有潛質班員可被挑選進入本會青訓深造，成為南華青少年隊員。

氣手槍：奧運氣手槍項目觀賞性十足，命中靶心前一刻更是緊張萬分。若你想考驗自己眼界， 年滿15歲之青少年可參與10米氣手槍暑期課程。由國際認可資格教練或資深教練負責。射擊 運動可達到修心，培養忍耐、毅力 等意志訓練，對緊張日常生活有莫大放鬆裨益。

堆沙：要堆出像真度高的沙藝成品，技術、創意及團隊合作均缺一不可，而學習堆沙並不一定在沙灘進行，南華會自設有蓋沙灘場能讓小朋友在舒適環境下理解學習沙的形態、力學要點及工具運用，以便發揮無窮創意。今個暑假一起捲起衫袖及褲腳，嘗試快樂堆沙滋味。

劍擊：現時最熾熱的運動非劍擊莫屬，南華會自80年代起已積極推廣劍擊運動，而且配有獨立劍擊場，擁有三條劍道，可供多人練習。現提供強調攻防有序的花劍及講求出劍時機和劍尖準確性的重劍暑期課程 。

課程查詢：2577 5367

上課地點：銅鑼灣加路連山道88號，南華體育會

記者：李越樺

