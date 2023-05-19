【香港小姐】廖慧儀中學只愛打波考衰DSE　發憤後終以優異成績考入中大

▲ 廖慧儀分享DSE經驗。

前港姐廖慧儀（Jessica）的瑜伽導師形象專業又充滿活力，更是中大畢業生，給人一種精叻學生的印象。然而早前她為應屆DSE考生打氣，卻在個人社交平台自爆中學的「黑歷史」。

原來中學時期的她絕非乖學生，上堂打瞌睡、只顧練波去玩卻不愛讀書。這樣一位與別不同的大學畢業生，轉捩點原來正是DSE。

▲ 前港姐廖慧儀自爆中學黑歷史，勉勵應屆 DSE 考生。（陳永康攝）

性格超好動

鏡頭前活潑開朗的Jessica，中學時已是個「活躍分子」，只是活躍的範疇統統在學術以外。「我覺得自己是可以專注的人，但中學時期的我將所有的專注和心力都放在運動上，不是在練波就是在跑步或比賽。」

既是學校田徑隊成員，同時亦加入手球、籃球、排球隊，Jessica星期一至五的上學天，就從清晨6點的晨跑開始。「練完跑回到課室，其他同學可能精神奕奕準備要聽書，我就大覺瞓！然後放學又養精蓄銳，可以去練波了！」

Jessica說得眉飛色舞，可想而知當年的校園生活絕對多姿多采。「當時真的好鍾意打波，幾乎是沉迷，一放學就和同學落球場打，甚至會和其他鄰近學校的人搓波，有種不打不相識的痛快感。」

說到底，年輕人體力再好，密集式的運動量下，自然難有額外精力讀書，何況身兼好幾項校隊身份的Jessica，根本分身不暇：「其實自己也知道是有種逃避心態，因為當時沒有喜歡的科目，我最喜歡的就是體育和音樂，但偏偏這兩科不用溫，而要溫書的那些我全都沒興趣。」

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考DSE臨急抱佛腳

中學時期班上總有幾個「睡公主」、「睡王子」，Jessica正是其一，她笑言自己早上練跑後太累、午膳後又飯氣攻心，便在堂上補眠。「當時有位老師很好，很關心我，會苦口婆心勸我：「慧儀，你做咩又瞓呀？係咪練波、比賽太攰呀？」現在想起實在慚愧。

一直到中六那年，DSE大關來到，不得不急起直追。「但實在太遲，尤其是數學科，我基礎太差，就像一加一都未做得好的人，怎樣去算乘除？雖然也會和同學一起去自修室溫書、操卷，但感覺是無從入手、很挫敗，因為自己做到一半已做不下去。」

Jessica應考DSE已是9年前的事，說起當時的緊張卻仍然歷歷在目：「我本身對英文科比較有信心，因為算是比較喜歡的科目，那時甚至會去借隔離班同學的notes，又會將自己的作文拿給不同老師批改，希望學到更多。」

愈是努力過，則愈有壓力，因為不想辜負自己的付出。「自己做了很多準備，怎想到應考一刻卻緊張到不得了，結果表現失準，真的很傷心。反而是不抱期望，以為必定會肥佬的數學卻合格！」

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閉關兩年發憤讀書

結果考試成績僅僅達到報讀高級文憑課程的門檻，視此為第二次機會的她，決定改變自己。Jessica在個人社交平台為自己的蛻變下了一個有趣的註解：「決定去做一個『如果努力讀書會點』的實驗！」

事實上這個「實驗」背後承載了她整整兩年的決心和毅力，當中亦有一點最大關鍵：「我找到自己有興趣、想讀的科目。」

▲ 陳永康攝

中學時Jessica選讀旅遊與款待，對於這門結合實踐和理論的學科，是她鮮有不抗拒的科目。「我最怕計數，但這科計數是去計怎樣營利、銷售，不似數學科那樣沉悶，所以到High-Dip選科時就選了酒店、旅遊相關的科目。」

有了興趣、有了決心，兩年後即以GPA 4.0的優異成績考取「院長嘉許名單」（Dean's list），升讀中文大學酒店管理學系。「那兩年我真的像是書蟲！」

Jessica笑言自己那段日子放下了最愛的運動、打波，只一心想要升讀本地大學。「中學用一年時間去應付DSE實在太痛苦了，所以我汲取教訓，每日上堂學到的一定要弄清楚才走，不懂一定留下來問老師，然後4個鐘的來回車程全都用來溫書！」

痛定思痛後脫胎換骨，讓本來愛玩的她變成認真專注的好學生，甚至愛上曾經最怕的數學。「當感受過成功計啱數之後的滿足感，就開始愈來愈投入，自己也沒想過會有這樣的變化。」

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以自身經歷勉勵考生

然而即使收到了中文大學的錄取通知，因DSE的中、英文成績不達要求，Jessica還必須報考IELTS和AP考試來取得入學資格，殊不輕鬆：「但我覺得自己這個故事可以讓大家明白，每個人的能力和步伐不一樣，有些人很早已找到目標、方法去衝，有些人就像我兜了遠路、花了更多力氣，但一樣可以到達目的地。」

「DSE的確重要，不過也只是整個人生中其中一個考驗，成功也好、失敗也好，未來的路還很長，再努力衝刺的機會多的是！」她說。

Jessica在訪問中不時略帶抱歉地指自己應考DSE的經歷不值得學習，但千人千面，有認真的學生，自然也有臨急抱佛腳的學生，能夠在跌倒過後，再把握機會搏盡並成功，更見勵志貼地。

記者：王嵐