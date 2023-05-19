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【發哥生日】周潤發68歲生日　發嫂送甜蜜驚喜婚姻平淡卻幸福

娛樂 13:17 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

「發嫂」陳薈蓮為「發哥」周潤發送上生日驚喜。

「發哥」周潤發昨天（18日）迎接68歲生日，「發嫂」陳薈蓮為發哥送上甜蜜驚喜，冧得發哥笑到見牙唔見眼！

發嫂特意安排發哥的好友方中信、黃德斌、監製黃斌、導演莊文強、潘耀明、袁詠儀和張智霖等，以及一眾圈外朋友，齊集為發哥慶生。

【親民發哥】「大帽山連姐」回歸茶水亭舊舖　獲發哥親攝靚相：我好幸福啊！

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發嫂親自推蛋糕

發嫂在電影《賭神》經典音樂襯托下，親自推出蛋糕為發哥賀壽。

一班好友齊聲為發哥唱生日歌送上祝賀，搞笑揮刀切蛋糕。

【第25屆渣馬】周潤發驚喜現身跑10公里賽事　表示對成績感滿意

（FB圖片）

好友為發哥送祝福

同為發哥鐵粉的靚靚和張智霖趕及切蛋糕影大合照，二人一看到發哥即送上祝福擁抱。

至於生日願望，壽星發哥祝願大家最緊要身體健康。

最新影片推介：劉江專訪

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【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

平淡而幸福

發哥與現任太太陳薈蓮於1986年結婚，二人多年來都甘於平凡，從不刻意營造童話生活且盡力珍惜眼前一切，一起過着平淡而幸福的生活。發哥和發嫂如普通人一樣亦會吵架，不過發哥曾表示：「每一次爭吵後我們都知道過一會便沒事，之後一起交換心情，這樣便沒問題。」

寵妻的發哥曾笑言自己在家中沒地位，所有家務都是由他做，「我是一般小百姓，在家裡更慘，我要煮飯、洗衣服、弄咖啡給老婆，很慘的啊！」

發哥亦會為發嫂泡製甜蜜驚喜，除了會親自到街市購買發嫂最愛的蟹煮給太太吃，他亦會於發嫂生日時送上神秘禮物。發嫂曾謂：「這一生中上天賜給我最好的禮物，就是讓我成為周潤發的妻子。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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