【卵巢癌】愛吃加工食品餅乾當正餐　女星下腹摸到硬塊揭患3期卵巢癌

▲ 台灣女星李悅於2016年確診卵巢癌3期。

卵巢癌有「女性隱形殺手」的稱號，且死亡率較高。台灣女星李悅於2016年確診卵巢癌，被迫切除子宮和卵巢，先後經歷了9次化療，如今已戰勝癌症，近日她現身節目，分享了抗病的心路歷程。

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曾參演台劇《甘味人生》的女星李悅（原名李沁凝），在2016年1月發現患上卵巢癌，她早前在節目透露當初沒有出現症狀，惟健身、節食後，小腹一直瘦不下來。

李悅本來以為只是發胖，但後來在睡覺時，偶然摸到右下腹有一個球狀物，頓時察覺有異。她之後抽空接受檢查，經電腦斷層掃描（CT），發現一個16厘米的腫瘤，醫生立即安排她翌日進行手術。

醫生認為她的情況較嚴重，有擴散的跡象，故建議她切除子宮及卵巢，經進一步化驗，最終確診卵巢癌第三期，其後接受了9次化療。

她曾在社交平台分享抗癌歷程，指進行化療的前一夜緊張到胃痛，而化療後當日身體非常虛弱，更出現骨頭痠癢等副作用，「好像站著骨頭會斷似的，也好似有萬隻螞蟻在鑽你骨頭深處，妳卻搔不到癢處的癢」。

所幸，透過治療和配合生活習慣的改變，李悅如今成功戰勝病魔。她現在回想，認為患癌與自己的情緒和飲食有關，由於她長期處於一個高壓的工作環境，加上不懂得釋放壓力，而飲食方面亦不節制，愛吃加工食品、麻辣火鍋，工作繁忙時更會以餅乾、即食麵等作為正餐。

婦產科醫師陳保仁在節目中指出，卵巢癌有年輕化趨勢，不少患者30歲左右便確診，初期症狀亦不明顯，部分患者可能會發現肚子逐漸變大、食欲不振，但由於不容易早期診斷，所以患者確診時多數已發展至第三期、第四期。

陳保仁亦表示，從未生育、肥胖，以及高油、高糖飲食都是引發卵巢癌的高危因素，尤其現代人喜愛喝珍珠奶茶、吃炸雞等食物，甚至當成正餐，其實會對身體造成影響。

卵巢癌症狀

本港婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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責任編輯：羅嘉欣