【著數優惠】本周惠康百佳7-11優惠情報　焦點：Häagen-Dazs日版甜點$50/2件

▲ 本周惠康7-11優惠情報，焦點有Häagen-Dazs日本版甜點$50/2件。（7-11圖片）

本周食品及日用品消費優惠情報，焦點有百佳4支牙齦適牙膏送總值$168.6禮品；7-11Häagen-Dazs日本版脆皮雪糕三文治、雪糕批、迷你雪糕杯和冰凍甜點$50/2件。

百佳（即日至2023／5／21）

泰國新鮮啡蛋(大)12隻裝 $21/盒

Driscoll’s士多啤梨400克 $55/盒

江户餅乾/薯片133-172克-各款 買2送1 3件折實價$27 (平均$9/件)

澳洲奔富冠蘭山紅/白餐酒650毫升-各款 3支折實價$225 (平均$75/支)

亨氏清雞湯1公升3盒裝 $36.9/袋

亮麗超濃縮洗衣粉4.6公斤-各款 $39.9/盒

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惠康

【至鮮激抵價】（優惠期： 19/5 - 25/5/2023）

今期惠康紫鑽榴槤丶新鮮嘅士多啤梨丶珍寶藍桑子，還有急凍鯖魚柳和阿根廷紅蝦仁有推廣優惠。

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【旋風激抵優惠】（優惠期：19/5 - 21/5/2023）

買任何產品滿$100加$50換8424西瓜，亦可加$32換3排益力多活性乳酸菌飲品

任選食油2件，照價再9折

以激抵價$13.9/包購買童星雞肉味點心麵/闊條麵

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【至慳至抵價】（優惠期：19/5 - 25/5/2023）

今期精選貨品有好運牌香米丶新紀元卵白蛋/啡蛋丶可口可樂/芬達/玉泉/雪碧丶Kokuaji 咖啡味雪糕丶家樂牌雞粉丶MEADOWS餅乾丶唯潔雅衛生紙。

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7-Eleven（優惠期：2023／5／19-5／23）

【$50 / 2件】日本Häagen-Dazs各款脆皮雪糕三文治／迷你雪糕杯／冰凍甜點／雪糕批（各款）

【$60 / 8支】雀巢甜筒（各款）

【$24／3件】十字牌純乳酪／純凝酪120克／純凝酪原味低脂／熱情果／士多啤梨90克

【$42／件】IRVINS鹹蛋魚皮小袋裝95克 / 鹹蛋三文魚80克

【$6.5 / 罐】可口可樂／ZERO／加系／雪碧檸檬青檸味汽水／玉泉忌廉梳打／梳打水330毫升

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責任編輯：陳麗娜