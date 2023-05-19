【學校動態】獻主會溥仁小學帆船體驗活動　小朋友學揸船揚帆出海

▲ 獻主會溥仁小學舉辦帆船體驗活動，小朋友學揸船揚帆出海。（學校提供）

位於黃大仙的獻主會溥仁小學因小一收生尚欠一名學生，今年9月未獲批准開設小一，學校已申請透過「特別視學」爭取小一開班。獻主會溥仁小學一直為學生提供多元化的學習活動，例如早前舉辦帆船體驗活動，學生學揸帆船，感受揚帆出海的樂趣。

獻主會溥仁小學為提升學生的自信心、自立能力、責任感及自尊感等，與Sailability Hong Kong Limited協辦帆船體驗活動。學生在白沙灣遊艇會，學習組裝帆船配件、有關駕駛帆船的知識和技巧，體會水上活動樂趣。校方冀藉著帆船訓練，讓學生認識個人潛能，提升自信心，勇於面對挑戰。

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掌握帆船知識和技巧

帆船體驗活動由專業教練講解航海知識、帆船基本安全知識及設備，學生從中認識帆船主要結構及重要功能。他們掌握基本知識後，有揚帆出海的機會，嘗試在不同的風向和風速航行。教練讚賞小朋友在過程中表現投入，盡量學習新知識。

5A班伍丞軒的媽媽分享，兒子參加完第一次帆船活動後很開心，認為教練專業且有善。他學識了怎樣砌帆船、怎樣令帆船行得更快、如何順風及逆風行。媽媽表示︰

囝囝參加帆船活動後變得更有自信，做事更加主動，比以前更開心。

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有參與帆船體驗活動的學生分享，過程興奮又刺激，而且學會控制帆船的技巧，還能學習與人溝通。有學生表示，「學懂很多揸帆船技巧」、「如何與大家團結，在海面上風向改變時如何控制帆船」、「可以學懂和其他人相處」。

安排泳班為帆船體驗做準備

獻主會溥仁小學校長余詩慧早前受訪時指，校方於1月舉辦了6天「全方位學習經歷日」，由老師親自設計內容，包括安排校內新興運動體驗、共融講座及校外參觀等，另外設帆船體驗活動，推廣多元化學習及共融文化。

余校長稱，並無其他津貼學校有舉辦帆船體驗活動，但校方幸獲資源照顧基層學生，同時亦於試後活動期間，為四年級生安排游泳班，為帆船體驗做準備。

此外，校方本學年亦重新架構時間表，每逢周五提供STEAM活動，周二及四「拔尖補底」訓練，照顧有特別學習需要學生，或跨科學習。

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責任編輯︰駱秀玲