【網上情緣】13歲仔買$768點數卡當援交按金　對方收序號後失聯母親陪同報警

▲ 13歲仔買$768點數卡當援交按金，對方收序號後失聯母親陪同報警。（Facebook CyberDefender 守網者）

警方今日（19日）在社交平台提醒家長提防針對青少年的網絡騙案。

警方表示，一名13歲中二男生在Facebook結識一名異性，對方聲稱提供援交服務，要求男生見面前先購買遊戲點數卡作服務按金。男生不虞有詐，到便利店購買價值768元的點數卡，並按指示提供充值序號，對方及後失去聯絡。男生在母親陪同下報警求助。

發言人指，青少年暴露於網絡陷阱和不良資訊的例子比比皆是，他們獲得性知識和兩性關係資訊的渠道也未必可靠。在數碼年代，培養青少年應對網絡陷阱的能力和建構正確價值觀成為當務之急。

警方建議，家長可主動了解子女的上網習慣，例如他們手機所安裝的應用程式、網上社交圈子、遇到網絡陷阱的經驗，例如有否遇過陌生網友提出的不恰當要求、接收過不明來歷的訊息等。

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記者：黃穎津