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【眼內異物】婦人眼藏石頭54年終被取出 逾20名醫生無法找到狀告醫院法庭咁判決

健康 13:44 2023/05/19

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眼睛藏有異物的不適令人難以想像，西班牙一名6旬婦人小時候意外被石頭擊中眼睛，然而多年來向超過20名醫生求診都無法找到石頭，甚至被懷疑精神狀態有問題。直到2019年，終於有醫生在一次手術期間成功替她取出石頭，她氣得向醫院提告，最後獲賠9萬歐元（約75.7萬港元）。

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綜合外媒報道，當事人為62歲的西班牙婦人Domi。事件始於1965年，當時8歲的Domi拿著鋤頭在田野玩耍，意外擊中一顆石頭，導致其中一塊碎屑飛進她的眼睛。她的眼睛隨即感到疼痛並流血不止，然而前往求醫後，醫生卻完全找不到石頭。

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Domi透露自己多年來曾向超過20名醫生求診，但沒有任何一位能夠成功找出石頭；甚至她28歲時因為眼睛疼痛而求醫，到頭來卻慘遭醫生質疑其精神狀態有問題。她亦曾於1996年拜訪一名眼科醫生，但對方在替她進行超聲波及斷層掃描檢查後，將她的情況誤診為囊腫。她委屈表示：「我們找過逾20名醫生，但他們都把我當成瘋子。」

每一個人都只是分析之前的醫生所開出的報告，我經常哭著離開他們的診所。

直到2019年，Domi在巴達霍斯市（Badajoz）進行手術，醫生終於找到藏在她眼睛裡54年的石頭，並將其取出。忍受眼睛疼痛及不適逾半世紀的她決定向Extremadura Health Service醫院提告，最終法院下令醫院需向她賠償9萬歐元（約75.7萬港元）。HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

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責任編輯：羅嘉欣

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