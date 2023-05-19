【大顯身手】與荷里活特技女演員挑戰吊環 王梓軒玩到雙手甩皮成功pass

▲ 王梓軒與荷里活特技女演員挑戰玩吊環，玩到雙手甩晒片。

疫情令大家打亂陣腳，不過王梓軒趁疫情期間不斷學習增值自己。早前，梓軒飛到美國洛杉磯，接受好朋友Elena Sanchez訓練，在有肌肉沙灘之稱的訓練場挑戰玩吊環，驟眼睇easy job，但一上到手，想pass都唔容易，經過5個round的挑戰，成功pass，吊到6個環！

王梓軒與荷里活演員兼特技演員Elena Sanchez識於微時，兩人同是美國為康奈爾大學畢業，雖然修讀科目不同，但兩人畢業後同樣是在演藝界發展。

Elena參與過不少大片，例如：《復仇者聯盟4：終局之戰 》（Avengers: Endgame）、《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man No Way Home）等，經驗豐富。

梓軒笑言：「我同Elena同一年讀，大家輾轉去咗演藝行業，我呢兩年有喺嗰邊簽經理人公司，亦都密謀一啲新嘅project，一啲電影同電視劇，所以想向佢取吓經，我哋傾傾吓，佢就話，『不如出嚟訓練吓！』，佢除咗演技外，身手都不凡，佢以前係一個體操高手，咁我哋喺LA就開始咗呢個挑戰，又可以一齊拍吓嘢。」

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挑戰「肌肉沙灘」

Elena提議梓軒到Muscle Beach（肌肉沙灘）訓練，哪個沙灘是一個地獄訓練場，需要大量的體能及身手敏捷才可以完成挑戰。

梓軒說起當日的訓練，仍歷歷在目：「佢send俾我睇，我都覺得正，又多嘢玩，佢俾個吊環我睇，我睇到啲人都好輕鬆，點知自己一落場，首先個吊環係冇嘢保護隻手，我哋雙手只可以用人哋爬山啲粉末塗上去保護，玩開嗰啲人啲手皮好粗，嗰次自己都玩到甩皮。」

他並指：「當然吊環亦都有力度嘅考驗，又要有技巧，見到啲人吊吓吊吓，打晒筋斗，我都以為自己做開運動可以應付，但原來唔得嘅，順利過到關已經好好，我喺個過程之中又學識一啲新技巧，認識到啲新朋友，喺現場長期都有一啲好熟練玩吊環嘅人，互相較量一番。

梓軒直言：「佢哋見到我咁渣都冇嫌棄，首先佢哋全部都好有耐性，唔介意俾我喺度玩、慢慢試，佢哋都俾好多貼士我，Elena有教我，其他人都有附助，所以最後10個環吊到6個環。」

而Elena也笑指撕毀了他們的手；「Two Cornellians Tearing it up on Muscle Beach. And by "tearing it up" we mean...our hands.」

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不停自我增值

梓軒補充指，知道學海無涯，要不停學習增值自己，他除了幕前演技、動作技巧、劇本、製作，各樣都要加倍努力學習，希望將來的作品用得上：「嚟近嘅日子都要多加努力，希望俾到大家睇嘅作品指日可待，呢2、3年疫情，本身過去係做一啲試鏡，拍戲，點知疫情爆發，全部都停晒，因此令我要諗吓仲有咩可以做，唔可以坐喺度數手指，啲製作人喺晒度，不如大家傾吓，傾吓有咩項目可以合作。」

他最後稱：「由傾去到自己度橋，學習監製嘅工作……如果冇疫情，我都唔會行呢個方向，亦都未必吸收到呢啲知識，呢個係困難之中一個少少嘅甜頭，有個新方向、新朋友同新技能。」

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撰文 : TOPick柴犬出動