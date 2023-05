【大顯身手】與荷里活特技女演員挑戰吊環 王梓軒玩到雙手甩皮成功pass

▲ 王梓軒與荷里活特技女演員挑戰玩吊環,玩到雙手甩晒片。

疫情令大家打亂陣腳,不過王梓軒趁疫情期間不斷學習增值自己。早前,梓軒飛到美國洛杉磯,接受好朋友Elena Sanchez訓練,在有肌肉沙灘之稱的訓練場挑戰玩吊環,驟眼睇easy job,但一上到手,想pass都唔容易,經過5個round的挑戰,成功pass,吊到6個環!

王梓軒與荷里活演員兼特技演員Elena Sanchez識於微時,兩人同是美國為康奈爾大學畢業,雖然修讀科目不同,但兩人畢業後同樣是在演藝界發展。

Elena參與過不少大片,例如:《復仇者聯盟4:終局之戰 》(Avengers: Endgame)、《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man No Way Home)等,經驗豐富。

梓軒笑言:「我同Elena同一年讀,大家輾轉去咗演藝行業,我呢兩年有喺嗰邊簽經理人公司,亦都密謀一啲新嘅project,一啲電影同電視劇,所以想向佢取吓經,我哋傾傾吓,佢就話,『不如出嚟訓練吓!』,佢除咗演技外,身手都不凡,佢以前係一個體操高手,咁我哋喺LA就開始咗呢個挑戰,又可以一齊拍吓嘢。」

最新影片推介:劉江專訪

挑戰「肌肉沙灘」

Elena提議梓軒到Muscle Beach(肌肉沙灘)訓練,哪個沙灘是一個地獄訓練場,需要大量的體能及身手敏捷才可以完成挑戰。

梓軒說起當日的訓練,仍歷歷在目:「佢send俾我睇,我都覺得正,又多嘢玩,佢俾個吊環我睇,我睇到啲人都好輕鬆,點知自己一落場,首先個吊環係冇嘢保護隻手,我哋雙手只可以用人哋爬山啲粉末塗上去保護,玩開嗰啲人啲手皮好粗,嗰次自己都玩到甩皮。」

他並指:「當然吊環亦都有力度嘅考驗,又要有技巧,見到啲人吊吓吊吓,打晒筋斗,我都以為自己做開運動可以應付,但原來唔得嘅,順利過到關已經好好,我喺個過程之中又學識一啲新技巧,認識到啲新朋友,喺現場長期都有一啲好熟練玩吊環嘅人,互相較量一番。

梓軒直言:「佢哋見到我咁渣都冇嫌棄,首先佢哋全部都好有耐性,唔介意俾我喺度玩、慢慢試,佢哋都俾好多貼士我,Elena有教我,其他人都有附助,所以最後10個環吊到6個環。」

而Elena也笑指撕毀了他們的手;「Two Cornellians Tearing it up on Muscle Beach. And by "tearing it up" we mean...our hands.」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不停自我增值

梓軒補充指,知道學海無涯,要不停學習增值自己,他除了幕前演技、動作技巧、劇本、製作,各樣都要加倍努力學習,希望將來的作品用得上:「嚟近嘅日子都要多加努力,希望俾到大家睇嘅作品指日可待,呢2、3年疫情,本身過去係做一啲試鏡,拍戲,點知疫情爆發,全部都停晒,因此令我要諗吓仲有咩可以做,唔可以坐喺度數手指,啲製作人喺晒度,不如大家傾吓,傾吓有咩項目可以合作。」

他最後稱:「由傾去到自己度橋,學習監製嘅工作……如果冇疫情,我都唔會行呢個方向,亦都未必吸收到呢啲知識,呢個係困難之中一個少少嘅甜頭,有個新方向、新朋友同新技能。」

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動